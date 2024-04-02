Кліматична система Землі схожа на "Дженгу": видалення лише одного блоку призведе до краху

Дослідники вважають, що прості прогнози є помилковими та не допоможуть нам запобігти краху кліматичної системи Землі.

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Роками, покладаючись на математичні моделі, вчені передбачали кліматичну кризу, яка нависне над планетою. 2023 рік став найспекотнішим за всю історію спостережень, а 2024, ймовірно, поб'є його рекорд. У результаті вчені покладаються на комп'ютерні моделі, щоб запобігти закипанню Землі, але, здається, все значно складніше, ніж припускали раніше, пише SciTechDaily.

Нове математичне моделювання Атлантичного меридіонального перевороту, системи океанських течій, демонструє більшу складність, ніж вважалося раніше. Тепер міжнародна група вчених вважає, що покладатися на природу, яка надає прості індикатори "раннього попередження" про кліматичну катастрофу, просто неефективно.

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Результати нового дослідження вчених припускають, що кліматична система Землі може бути набагато більш непередбачуваною, ніж вважалося раніше. Під час дослідження команда змоделювала меридіональну перекидну циркуляцію Атлантичного океану, що є однією з основних систем світового океану.

Міжнародна група вчених, до якої ввійшли й математики з Університету Лестера, виявили, що стабільність кліматичної системи планети може бути набагато складнішою, ніж прості стани "увімкнути-вимкнути", як вважалося раніше.

Автори нового дослідження вважають, що перемикання між станами кліматичної системи дійсно може призвести до серйозних змін у регіональному кліматі Північноатлантичного регіону. Однак це, як вважають вчені, далеко від масштабних наслідків переходу між якісно різними станами.

Водночас команда не виключає, що деякі з цих незначних переходів зрештою можуть призвести до серйозного переходу між різними станами з величезними глобальними кліматичними наслідками. На жаль, сигнали раннього попередження можуть просто бути нездатними визначити ступінь серйозності ситуації й наступних переломних моментів.

Вчені порівнюють кліматичну систему Землі з "Дженгою", маючи на увазі, що видалення деяких блоків насправді може впливати на стабільність усієї системи. Однак, на жаль, ми не можемо бути впевнені, який блок призведе до руйнування всієї системи.

За словами професора Валеріо Лукаріні зі Школи математики та інформатики Лестерського університету, нове дослідження, по суті, відкриває шлях до погляду на земний клімат через призму статистичної механіки та теорії складності. У результаті вчені вважають, що для коректного й ефективного прогнозування вченим потрібно об'єднати складні чисельні моделі, дані спостережень і теорії.

Раніше Фокус писав про те, що гігантський "вентилятор" в Антарктиді прискорюється: крижані шапки Землі впадуть раніше, ніж вважалося.