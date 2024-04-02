Люди на самом деле пьют слишком много воды, не подозревая этого: в чем тут дело

Исследователи пришли к выводу, что, пытаясь поддержать водный баланс, люди на самом деле потребляют намного больше воды, чем нам нужно.

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О поддержании водного баланса и необходимости гидратации говорят много и давно. Ранее аксиомой считали необходимость потребления 8 стаканов воды в день, но, к счастью, эта теория была давно опровергнута. Несмотря на необходимость потребления достаточного количества воды в день, ученые пришли к выводу, что люди на самом деле ежедневно выпивают намного больше жидкости, чем нам необходимо на самом деле, пишет Inverse.

Вода действительно важна для нашего организма, причем для всех его систем: начиная от хорошего стула до правильной температуры тела и здоровья суставов. Однако нам следует внимательнее относиться к тому, сколько жидкости мы потребляем на самом деле.

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Дело в том, что большинство продуктов содержат некоторое количество воды, а потому правильное питание фактически обеспечивает значительную гидратацию нашего организма. Исследование 2007 года, опубликованное в Журнале Американского колледжа питания, а также Европейское исследование гидратации 2016 года показали, что 20-25%воды поступают в наш организм из пищи. Фактически наше питание выполняет двойную функцию: обеспечивает организм питательными веществами и увлажняют.

Не удивительно, что фрукты и овощи фактически являются "водяными бомбами", но разница между ними может быть удивительной. Например, дыня, клубника, арбуз, салат, капуста, сельдерей, шпинат, соленые огурцы и вареная тыква на 90-99% состоят из воды. Далее следуют йогурт, яблоки, виноград, апельсины, морковь, груши, ананасы и вареная брокколи — они содержат 80-89% воды.

Свежие огурцы состоят из воды на 96%, а салат айсберг превосходит другую листовую зелень по содержанию воды. К овощам с высоким содержанием воды также относятся помидоры, сладкий перец, цветная капуста и грибы.

Исследователи советуют наполнять половину нашей обеденной тарелки овощами и фруктами, что может гарантировать потребление от четверти до одной пятой суточной нормы потребления воды. Кроме того, ваш организм получит пищевые волокна, которые также важны для нашего пищеварения, как и гидратация.

В результате ученые пришли к выводу, что все эти продукты сами по себе не увлажняю организм, однако могут содержать больше воды, чем мы думаем. В 2010 году исследователи также опубликовали список весьма любопытных продуктов, которые также содержат большое количество воды:

пицца — 40-49%;

мороженое — 60-69%;

сыр чеддер — 30-39%;

масло — 10-19%.

В то же время базовые масла и сахар не содержат воды, а потому заправка для сала едва ли сможет добавить ему влаги. Таким образом ученые подчеркивают, что на самом деле люди получают большое количество воды из пищи — как правило, речь идет об 20-25%.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, действительно ли нужно пить 8 стаканов воды в день.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.