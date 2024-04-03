Секрет левши разгадан: ученые нашли то, что заставляет доминировать левую руку

Исследователи считают, что обнаружили ген, кодирующий белок, который может частично отвечать за леворукость.

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Рука, которой мы склонны пользоваться, является выражением асимметрии нашего мозга: если доминирует левое полушарие, вы правша, если правое — вы левша. Уже известно, что эта асимметрия начинает проявляться во время развития плода, однако ученые до сих пор не могли понять, что именно ее вызывает, пишет Inverse.

Если асимметрия начинает формироваться на стадии развития плода, это указывает на генетическую причину. В новом исследовании команда нейробиологов из Нидерландов сосредоточилась на том, чтобы найти причину, по которой возникает асимметрия.

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Ученые использовали человеческий экзом — последовательность всех белково-кодированныстей генома, чтобы разгадать эту тайну. Команда использовала набор данных, взятый из Биобанка Великобритании, в общей сложности было изучено более 300 000 геномов правшей и 30 000 геномов левшей. В ходе своего анализа ученые пытались найти редкие генетические варианты, изменяющие белок и связанные с доминированием рук. В результате им удалось найти "виновника" — ген TUBB4B.

Нейробиологи обнаружили, что этот ген кодирует тип белка, известный как тубулин, который строит цилиндрические микротрубочки. Во всем экзоме человека именно он демонстрирует значительную связь с леворукостью. В результате ученые предположили, что именно микротрубочки могут иметь решающее значение для асимметрии человеческого мозга, связанной с доминированием рук.

Любопытно, что микротрубочки представляют собой крошечные клеточные структуры, но. Похоже, все равно могут влиять на доминирование рук. Например, известно, что они помогают нам строить реснички или клеточные органеллы, обеспечивающие движение. Авторы исследования утверждают, что реснички могут стать механизмом асимметрии цельных клеток, а это в конечном итоге может повлиять на развитие мозга человека.

Варианты генов способны модифицировать тубулин, фактически влияют на то, как ген кодирует белки, строящие крошечные микротрубочки, искажая их форму и движение клеток. В ходе исследования ученые обнаружили, что ген TUBB4B в 2,7 раза чаще обладает редкими вариантами кодирования у левшей, а это означает, что у левшей более чем в два раза выше вероятность наличия редкого кодирующего варианта этого гена, который производит различные тубулины. Проще говоря, то, как ген кодирует белок, строящий микротрубочки, коррелирует с доминированием рук у людей.

Однако ученые также обнаружили, что не все левши, чей геном был изучен учеными, имеют этот редкий вариант кодирования. На самом деле он лишь увеличивает шансы стать левшой. Результаты показали, что лишь у менее 1% от общей численности населения, проанализированного учеными, был этот редкий вариант TUBB4B, изменяющий белок.

Авторы исследования признают, что связь между генами, кодирующими белок микротрубочек, и доминированием рук все еще остается не до конца ясной. Однако их работа показывает, что разгадка левшей заключается именно в этом конкретном гене и его вариантах.

Ранее Фокус писал о том, что ученые узнали, кто умнее: левши или правши.