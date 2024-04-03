Ученые хотят установить "прослушку" в океане: чьи разговоры они надеются подслушать (видео)

Исследователи считают, что подслушивание морских обитателей может помочь людям лучше понимать подводный мир.

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Океан покрывает более 70% поверхности Земли и является домом для миллионов существ. Некоторые из них уже известны науке, однако большинству все еще удается ускользнуть от ученых. В новом исследовании ученые предложили установить "прослушку" в океане, чтобы подслушивать разговоры рыб, пишет Science News.

По словам морского эколога, возглавляющей организацию Sound Ocean Science, Эшли Лиллис, они с коллегами размещают гидрофоны в мировом океане по всему земному шару, это позволяет им каталогизировать звуки рыб. В ходе своего исследования команда стремится дать название каждому подводному звуку и считает, что подслушивание "подводной болтовни" может стать мощным способов раскрыть тайны, которые скрывает океан.

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Идея исследования не нова, ранее ученые уже отслеживали песни китов, чтобы отслеживать и изучать их поведение и миграцию. Однако в новом исследовании ученые стремятся значительно расширить поле эксперимента — по сути, они стремятся записать и идентифицировать симфонию всего Мирового океана.

Авторы исследования считают, что "рыбий лепет" может о многом рассказать науке. Например, существует ли шум вокруг биоразнообразия, поселился ли в регионе инвазивный вид или когда людям стоит покинуть территорию, чтобы не помешать брачному периоду морских обитателей.

Предполагается, что звукозаписи океана также будут дополнены традиционными способами мониторинга, в том числе ловлей для проверки численности и здоровья. По словам соавтора исследования, акустика из Австралийского института морских наук в Перте Майлза Парсонса, основная проблема заключается в том, что ученым следует записать океан как можно быстрее, до того как изменение климата и антропогенные стрессоры повлияют на водный мир.

Предыдущие исследования уже показали, что потепление воды может заставить рыбу переместиться в новые места, а порой даже изменить звуки, которые они издают. Авторы исследования считают, что подслушивание морского мира может позволить заметить и отследить эти изменения.

Как звучит океан

По словам морского эколога биологической станции природного побережья Университета Флориды в Сидар-Ки Одри Луби, рыбы, вероятно, обладают самым большим разнообразием звуковых механизмов на всем древе жизни. Многие известные звуки рыб находятся в пределах слышимости человека, но они относительно тихие и происходят в среде, где мы не приспособлены для хорошего слуха.

Звуки рыб могут служить разным целям. Некоторые из них являются сигналами бедствия, предупреждающими других об опасности или пытающимися отпугнуть хищника. Другие крики указывают на агрессию, возникающую, когда рыба метит территорию или вступает в драку, а некоторые из самых пронзительных звуков связаны с воспроизведением.

Однако океан также полон звуков рыб неизвестного происхождения и назначения. Ученые полагают, что даже простое наблюдение за разнообразием звуков может пролить свет на то, что происходит под поверхностью воды.

Зачем прослушивать океан

Авторы исследования отмечают, что прослушивание океана может не только расширить наши познания о нем и защитить уязвимые виды. Оно также может помочь решить другие экологические проблемы, например, заметить и отслеживать появление инвазивных видов, которые могут навредить окружающей среде.

Глубокое погружение в эти подводные симфонии позволит ученым больше узнать об изменениях в популяциях рыб с течением времени и на обширных территориях, добавляя новое измерение к традиционным методам исследования. Ученые ожидают, что данные помогут отслеживать крупномасштабные изменения, вызванные изменением климата и другими антропогенными воздействиями.

Ранее Фокус писал о том, что на кладбище космических кораблей что-то грохочет под толщей воды: откуда идет звук.