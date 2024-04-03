Учені хочуть встановити "прослушку" в океані: чиї розмови вони сподіваються підслухати (відео)

Дослідники вважають, що підслуховування морських мешканців може допомогти людям краще розуміти підводний світ.

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Океан вкриває понад 70% поверхні Землі і є домівкою для мільйонів істот. Деякі з них уже відомі науці, проте більшості все ще вдається вислизнути від учених. У новому дослідженні вчені запропонували встановити "прослушку" в океані, щоб підслуховувати розмови риб, пише Science News.

За словами морського еколога, яка очолює організацію Sound Ocean Science, Ешлі Лілліс, вони з колегами розміщують гідрофони у світовому океані по всій земній кулі, це дає їм змогу каталогізувати звуки риб. Під час свого дослідження команда прагне дати назву кожному підводному звуку і вважає, що підслуховування "підводної балаканини" може стати потужним способом розкрити таємниці, які приховує океан.

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Ідея дослідження не нова, раніше вчені вже відстежували пісні китів, щоб відстежувати та вивчати їхню поведінку і міграцію. Однак у новому дослідженні вчені прагнуть значно розширити поле експерименту — по суті, вони прагнуть записати та ідентифікувати симфонію всього Світового океану.

Автори дослідження вважають, що "риб'ячий лепет" може багато про що розповісти науці. Наприклад, чи існує шум навколо біорізноманіття, чи оселився в регіоні інвазивний вид, чи коли людям варто покинути територію, щоб не завадити шлюбному періоду морських мешканців.

Передбачається, що звукозаписи океану також будуть доповнені традиційними способами моніторингу, зокрема ловом для перевірки чисельності та здоров'я. За словами співавтора дослідження, акустика з Австралійського інституту морських наук у Перті Майлза Парсонса, основна проблема полягає в тому, що вченим слід записати океан якнайшвидше, до того, як зміна клімату й антропогенні стресори вплинуть на водний світ.

Попередні дослідження вже показали, що потепління води може змусити рибу переміститися в нові місця, а часом навіть змінити звуки, які вони видають. Автори дослідження вважають, що підслуховування морського світу може дозволити помітити та відстежити ці зміни.

Як звучить океан

За словами морського еколога біологічної станції природного узбережжя Університету Флориди в Сідар-Кі Одрі Лубі, риби, ймовірно, володіють найбільшим розмаїттям звукових механізмів на всьому дереві життя. Багато відомих звуків риб перебувають у межах чутності людини, але вони відносно тихі та відбуваються в середовищі, де ми не пристосовані для гарного слуху.

Звуки риб можуть служити різним цілям. Деякі з них є сигналами лиха, що попереджають інших про небезпеку або намагаються відлякати хижака. Інші крики вказують на агресію, що виникає, коли риба мітить територію або вступає в бійку, а деякі з найбільш пронизливих звуків пов'язані з відтворенням.

Однак океан також сповнений звуків риб невідомого походження і призначення. Вчені вважають, що навіть просте спостереження за різноманітністю звуків може пролити світло на те, що відбувається під поверхнею води.

Навіщо прослуховувати океан

Автори дослідження зазначають, що прослуховування океану може не тільки розширити наші пізнання про нього і захистити вразливі види. Воно також може допомогти розв'язати інші екологічні проблеми, наприклад, помітити й відстежувати появу інвазивних видів, які можуть зашкодити навколишньому середовищу.

Глибоке занурення в ці підводні симфонії дасть змогу вченим більше дізнатися про зміни в популяціях риб з плином часу і на великих територіях, додаючи новий вимір до традиційних методів дослідження. Вчені очікують, що дані допоможуть відстежувати великомасштабні зміни, викликані зміною клімату та іншими антропогенними впливами.

Раніше Фокус писав про те, що на кладовищі космічних кораблів щось гуркоче під товщею води: звідки йде звук.