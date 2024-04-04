Кто изобрел первую зубную щетку и пасту: люди чистили зубы еще 130 тыс. лет назад

Исследователи говорят, что древние люди также пытались следить за полостью своего рта, правда, с переменным успехом.

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За последние сотни тысяч лет гигиена полости рта претерпела большие изменения. Для большинства современных людей чистить зубы два раза в день стало ежедневной рутиной, но нашим предкам было куда сложнее ухаживать за своими зубами, пишет IFLScience.

Первые признаки ухода за зубами были найдены на коренных зубах неандертальца возрастом 130 тыс. лет, обнаруженных в хорватской пещере. На зубах остались следы неоднократного соскабливания с помощью некого подобия зубочистки. Ученые полагают, что древние люди использовали кусочки костей или сухую траву, чтобы доставать пищу из зубов.

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Доказательства первой стоматологической процедуры были найдены в Италии, где 14 тыс. лет назад мужчины пытался вылечить кариес. На одном из его зубов, поврежденную кариесом часть, пытались соскоблить каким-то острым каменным инструментом.

В 5000 году до н.э. египтяне изобрели одну из самых первых в мире зубных паст. Смесь больше походила на зубной порошок и содержала такие ингредиенты, как пепел из обугленных бычьих копыт, яичная скорлупа, мирра и пемза. Вероятно, такой порошок был очень абразивным, но все же справлялся со своей задачей.

Некоторое время спустя персы усовершенствовали этот порошок, добавив в него смесь из обожженных раковин улиток и устриц. Также туда добавили травы и мед, а римляне доработали рецепт древесным углем и корой деревьев, чтобы уменьшить неприятный запах изо рта.

Ранние и очень примитивные зубные щетки были найдены еще в древнеегипетских и вавилонских гробницах. Они были датированы примерно 3500 годом до нашей эры. Зубные щетки того времени представляли собой веточки, которые пережевывали и в процессе этого, чистили зубы.

Как бы примитивно это ни звучало, жевательные палочки брались из определенных деревьев, которые обладали противомикробными свойствами. Также они замедляли рост определенного вида бактерий, которые связывают с появлением кариеса и заболеваниями десен.

Веточки этих деревьев до сих пор используются для ухода за полостью рта во многих странах Азии и Ближнего Востока.

Самая ранняя зубная щетка, в привычном нам виде, была создана в Китае во времена династии Тан, где-то между 7 и 10 в. н.э. В древних зубных щетках щетина делалась из кабаньего волоса, а ручки – из бамбука или костей.

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