Хто винайшов першу зубну щітку і пасту: люди чистили зуби ще 130 тис. років тому

Дослідники кажуть, що стародавні люди також намагалися стежити за порожниною свого рота, щоправда, зі змінним успіхом.

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За останні сотні тисяч років гігієна порожнини рота зазнала великих змін. Для більшості сучасних людей чистити зуби двічі на день стало щоденною рутиною, але нашим предкам було куди складніше доглядати за своїми зубами, пише IFLScience.

Перші ознаки догляду за зубами були знайдені на кутніх зубах неандертальця віком 130 тис. років, виявлених у хорватській печері. На зубах залишилися сліди неодноразового зішкрібання за допомогою якоїсь подоби зубочистки. Вчені вважають, що стародавні люди використовували шматочки кісток або суху траву, щоб діставати їжу із зубів.

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Докази першої стоматологічної процедури були знайдені в Італії, де 14 тис. років тому чоловік намагався вилікувати карієс. На одному з його зубів, пошкоджену карієсом частину, намагалися зішкребти якимось гострим кам'яним інструментом.

У 5000 році до н.е. єгиптяни винайшли одну з найперших у світі зубних паст. Суміш більше була схожа на зубний порошок і містила такі інгредієнти, як попіл з обвуглених бичачих копит, яєчна шкаралупа, мірра і пемза. Ймовірно, такий порошок був дуже абразивним, але все ж справлявся зі своїм завданням.

Деякий час по тому перси вдосконалили цей порошок, додавши в нього суміш з обпалених черепашок равликів і устриць. Також туди додали трави і мед, а римляни доопрацювали рецепт деревним вугіллям і корою дерев, щоб зменшити неприємний запах з рота.

Ранні і дуже примітивні зубні щітки були знайдені ще в давньоєгипетських і вавилонських гробницях. Вони були датовані приблизно 3500 роком до нашої ери. Зубні щітки того часу являли собою гілочки, які пережовували і в процесі цього чистили зуби.

Як би примітивно це не звучало, жувальні палички брали з певних дерев, які мали протимікробні властивості. Також вони сповільнювали ріст певного виду бактерій, які пов'язують з появою карієсу і захворюваннями ясен.

Гілочки цих дерев досі використовують для догляду за порожниною рота в багатьох країнах Азії та Близького Сходу.

Найранішу зубну щітку, у звичному нам вигляді, було створено в Китаї за часів династії Тан, десь між 7 і 10 ст. н.е. У стародавніх зубних щітках щетину робили з кабанячого волоса, а ручки — з бамбука або кісток.

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