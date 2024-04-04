Рай для любителей затмений: обнаружена система из 6 звезд, которые играют в прятки

Три пары звезд в одной системе находятся на расстоянии 1900 световых лет от Земли.

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Согласно исследованию, опубликованному на сервере препринтов arXiv, астрономы с помощью космического телескопа TESS обнаружили уникальную систему из 6 звезд, где каждая звезда подвергается регулярным затмениям. Это первая в истории система с таким количеством звезд, где все звезды в трех парах затмевают друг друга, пишет Sky at Night Magazine.

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Уникальную звездную систему обнаружил космический телескоп TESS, который в основном занимается поиском экзопланет, то есть миров за пределами нашей Солнечной системы.

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Астрономы использовали данные наблюдений для анализа звездной величины примерно 80 млн звезд, у которых яркость меняется с течением времени. В результате они обнаружили примерно 450 тысяч объектов, которые можно считать затменными двойными звездами. Таким термином обозначают звездные системы, где наблюдается изменение яркости звезд, в результате затмения одной звезды другой.

Астрономы в этой большой выборки звезд обнаружили 100 систем, которые состоят из 3 и более звезд. Также была обнаружена одна система, состоящая из 6 звезд.

Затменные звезды. Иллюстрация Фото: NASA

Эта система получила название TYC 7037-89-1 и она состоит из трех пар звезд, которые и являются затменными двойными звездами. Когда они вращаются вокруг друг друга, то затмевают свет одно из звезд с точки зрения космического телескопа.

Данная звездная система находится на расстоянии 1900 световых лет от Земли. Каждый раз, когда одна звезда из пары затмевает собой другую, то это снижает общую яркость всей системы. Каждой паре звезд было присвоено буквенное обозначение: A, B и C.

Эта система получила название TYC 7037-89-1 и она состоит из трех пар звезд, которые и являются затменными двойными звездами Фото: NASA

Звезды в парах А и С совершают полный оборот вокруг друга за примерно 1,5 земных дня. В то же время сами пары совершают полный оборот вокруг друга за 4 земных года. В паре B у звезд период подобного вращения оставляет 8 земных дней, при этом данная пара звезд вращается вокруг пар А и С с периодом в 2000 земных лет.

Каждая пара состоит из главной и второстепенной звезды. В каждой системе главная звезда немного больше и массивнее Солнца, но примерно такая же горячая. Второстепенные звезды примерно в два раза меньше Солнца, и их температура примерно на 70% ниже.

Эта уникальная система дает много возможностей для улучшения понимания существования и эволюции многозвездных систем. Теперь астрономы хотят выяснить, как главные и второстепенные звезды в системе TYC 7037-89-1 развивались с течением времени и стали настолько похожими друг на друга.

Как уже писал Фокус, ученые увидели нечто неожиданное в галактике Сигара и это бросает вызов теориям. Астрономы смогли увидеть интригующие процессы, которые происходят в дымящейся галактике.

Также Фокус писал о том, что найдена очень горячая планета, которая светится как Солнце. Исследователи говорят, что небольшая планета в 66 световых годах от Земли попала в "идеальный приливной шторм".