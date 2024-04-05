Звезды-каннибалы в центре Млечного Пути остаются молодыми ужасным образом: это их убивает

Астрономы сделали важное открытие о том хаосе, который происходит вокруг центральной черной дыры нашей галактике.

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Авторы исследования, опубликованного в журнале The Astrophysical Journal Letters, раскрыли ужасную тайну кажущейся молодости некоторых звезд в центре Млечного Пути, которые вращаются вокруг сверхмассивной черной дыры Стрелец А*, пишет Space.

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Согласно легендам, известный серийный убийца 17 века Элизабет Батори, чтобы сохранить свою молодость купалась в крови своих жертв. Нечто подобное происходит и с некоторыми звездами в центре Млечного Пути, которые купаются в украденном у своих жертв веществе. В результате звезды каннибалы становятся более молодыми, но это же приводит к их ранней смерти.

Авторы исследования на основании многочисленных данных и вычислений создали моделирование поведения звезд, которые вращаются вокруг черной дыры Стрелец А* в центре нашей галактики. Здесь находится более 1 млн звезд и все они расположены очень близко друг к другу. По сути регион их расположения имеет ширину примерно 4 световых года, а это расстояние от Солнца до самой близкой к нам звезды Проксима Центавра.

Из-за близкого расположения звезды постоянно сталкиваются друг с другом, когда вращаются во круг черной дыры со скоростью в сотни и тысячи километров в секунду. На поведение звезд в данном регионе активно влияет сильнейшая гравитация сверхмассивной черной дыры.

Согласно легендам, известный серийный убийца 17 века Элизабет Батори, чтобы сохранить свою молодость купалась в крови своих жертв. Нечто подобное происходит и с некоторыми звездами в центре Млечного Пути, которые купаются в украденном у своих жертв веществе Фото: space.com

По словам ученых, чем ближе звезды расположены к черной дыре, тем более хаотичное их поведение и риск столкновений возрастает. Звезды, которые находятся близко к черной дыре под влиянием ее гравитации набирают огромную скорость, которая может достигать 29 млн км/час. По оценкам ученых, самые разрушительные события происходят на расстоянии примерно 0,01 парсек от черной дыры (это в 2 тысячи раз расстояния между Землей и Солнцем).

Здесь происходят постоянные столкновения звезд, но это не прямые удары. По словам ученых, одни звезды задевают другие, в результате чего первые получают больше вещества, а вторые соответственно его теряют.

Но сколько именно теряет вещества звезда зависит от ее скорости и насколько сильно ее задела звезда-каннибал. В результате таких событий возникает популяция странных "оголенных" звезд и звезд, которые выглядят молодыми, благодаря тому, что купаются в богатой водородом звездной материи.

Прямое изображение черной дыры Стрелец А* в центре Млечного Пути Фото: EHT Collaboration

Но есть один важное последствие звездного каннибализма. Звезда, укравшая вещество, накапливает его слишком много во время многочисленных процессов звездного каннибализма. В результате она становится очень массивной. Поэтому она быстрее сжигает запасы топлива, необходимые для термоядерного синтеза, что поддерживает жизнь звезды. Таким образом, накопление украденной материи сокращает жизнь звезд-каннибалов.

Как показало исследование, дальше от черной дыры подобные процессы происходят реже и звезды сталкиваются на меньшей скорости. В результате это приводит к полному слиянию двух звезд, которые превращаются в одну огромную звезду.

Как уже писал Фокус, в недалеком будущем на орбите появится космическая СТО для возвращения к жизни мертвых спутников. Космические силы США заказали компании Astroscale U.S. создание заправочной станции на околоземной орбите.

Также Фокус писал о пяти популярных мифах о Луне и об их разоблачении.