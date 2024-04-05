Зірки-канібали в центрі Чумацького Шляху залишаються молодими в жахливий спосіб: це їх убиває

Астрономи зробили важливе відкриття про той хаос, який відбувається навколо центральної чорної діри нашої галактики.

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Автори дослідження, опублікованого в журналі The Astrophysical Journal Letters, розкрили жахливу таємницю удаваної молодості деяких зірок у центрі Чумацького Шляху, які обертаються навколо надмасивної чорної діри Стрілець А*, пише Space.

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Згідно з легендами, відома серійна вбивця 17 століття Елізабет Баторі, щоб зберегти свою молодість купалася в крові своїх жертв. Щось подібне відбувається і з деякими зірками в центрі Чумацького Шляху, які купаються у вкраденій у своїх жертв речовині. У результаті зірки канібали стають молодшими, але це ж призводить до їхньої ранньої смерті.

Автори дослідження на підставі численних даних і обчислень створили моделювання поведінки зірок, які обертаються навколо чорної діри Стрілець А* в центрі нашої галактики. Тут розташовано понад 1 млн зірок і всі вони розташовані дуже близько одна до одної. По суті регіон їхнього розташування має ширину приблизно 4 світлових роки, а це відстань від Сонця до найближчої до нас зірки Проксима Центавра.

Через близьке розташування зірки постійно стикаються одна з одною, коли обертаються навколо чорної діри зі швидкістю в сотні й тисячі кілометрів на секунду. На поведінку зірок у цьому регіоні активно впливає найсильніша гравітація надмасивної чорної діри.

Згідно з легендами, відома серійна вбивця 17 століття Елізабет Баторі, щоб зберегти свою молодість купалася в крові своїх жертв. Щось подібне відбувається і з деякими зірками в центрі Чумацького Шляху, які купаються у вкраденій у своїх жертв речовині Фото: space.com

За словами вчених, чим ближче зірки розташовані до чорної діри, тим хаотичніша їхня поведінка і ризик зіткнень зростає. Зірки, які знаходяться близько до чорної діри під впливом її гравітації набирають величезну швидкість, яка може досягати 29 млн км/год. За оцінками вчених, найруйнівніші події відбуваються на відстані приблизно 0,01 парсек від чорної діри (це у 2 тисячі разів відстані між Землею і Сонцем).

Тут відбуваються постійні зіткнення зірок, але це не прямі удари. За словами вчених, одні зірки зачіпають інші, внаслідок чого перші отримують більше речовини, а другі відповідно її втрачають.

Але скільки саме втрачає речовини зірка залежить від її швидкості та наскільки сильно її зачепила зірка-канібал. Унаслідок таких подій виникає популяція дивних "оголених" зірок і зірок, які виглядають молодими, завдяки тому, що купаються в багатій воднем зоряній матерії.

Пряме зображення чорної діри Стрілець А* в центрі Чумацького Шляху Фото: черная дыра

Але є один важливий наслідок зоряного канібалізму. Зірка, яка вкрала речовину, накопичує її занадто багато під час численних процесів зоряного канібалізму. У результаті вона стає дуже масивною. Тому вона швидше спалює запаси палива, необхідні для термоядерного синтезу, що підтримує життя зірки. Отже, накопичення вкраденої матерії скорочує життя зірок-канібалів.

Як показало дослідження, далі від чорної діри подібні процеси відбуваються рідше і зірки стикаються на меншій швидкості. У результаті це призводить до повного злиття двох зірок, які перетворюються на одну величезну зірку.

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