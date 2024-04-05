Пепельный свет на Венере: что это такое и почему его видят только люди

Астрономы говорят, что ни один научный инструмент не может зафиксировать явление.

Related video

Пепельный свет на Венере представляет собой загадочное слабое свечение, которое наблюдается в ночном полушарии планеты. Его часто сравнивают с так называемым "земным светом" – отраженным от поверхности планеты светом Солнца, которое освещает одну из сторон Луны, пишет BBC Science.

Впервые о странном явлении на Венере сообщил итальянский астроном Джованни Риччоли в 1643 году. С тех самых пор "пепельный свет" наблюдался много раз, но его слабый и почти неуловимый характер до сих пор мешает изучению явления.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Еще большая проблема заключается в том, что странное свечение может видеть только человеческий глаз, ни один научный инструмент, ни земной, ни космический, никогда не фиксировал "пепельный свет".

Некоторые ученые заявили, что наблюдаемое явление – всего лишь иллюзия. Другие предполагают, что свечение можно объяснить таким явлениями, как рассеяние света, оптические аберрации, погода и так далее.

Но некоторые исследователи все же рискнули выдвинуть иные объяснения "пепельного света". Среди потенциальных причин появления свечения названы полярные сияния, отраженный от Земли свет, молнии, а также инфракрасное (тепловое) излучение атмосферы Венеры.

Большинство из этих предположений невозможно проверить. Но существуют убедительные доказательства того, что частицы солнечного света и ультрафиолет от Солнца могут воздействовать на атомы кислорода в атмосфере Венеры.

Такое взаимодействие может создавать слабое зеленое свечение, подобное тому, что наблюдается во время полярных сияний на Земле. Но процесс должен отличаться от земного, так как полярные сияния на нашей родной планете возникают благодаря взаимодействию магнитного поля с солнечными частицами. В это же время, мы знаем, что Венера не имеет сильного магнитного поля.

Пока предстоит выяснить, может ли нечто подобное происходить на Венере. До этого времени "пепельный свет" на Венере будет считаться скорее иллюзией, чем настоящим природным явлением.

Напомним, у Венеры был "друг" и она его "убила". Ученые выяснили, почему планета вращается не так, как остальные.