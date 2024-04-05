Попелясте світло на Венері: що це таке і чому його бачать тільки люди

Астрономи кажуть, що жоден науковий інструмент не може зафіксувати явище.

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Попелясте світло на Венері являє собою загадкове слабке світіння, яке спостерігається в нічній півкулі планети. Його часто порівнюють із так званим "земним світлом" — відбитим від поверхні планети світлом Сонця, яке висвітлює одну зі сторін Місяця, пише BBC Science.

Уперше про дивне явище на Венері повідомив італійський астроном Джованні Річчолі 1643 року. Відтоді "попелясте світло" спостерігали багато разів, але його слабкий і майже невловимий характер досі заважає вивченню явища.

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Ще більша проблема полягає в тому, що дивне світіння може бачити тільки людське око, жоден науковий інструмент, ні земний, ні космічний, ніколи не фіксував "попелясте світло".

Деякі вчені заявили, що спостережуване явище — всього лише ілюзія. Інші припускають, що світіння можна пояснити такими явищами, як розсіювання світла, оптичні аберації, погода тощо.

Але деякі дослідники все ж ризикнули висунути інші пояснення "попелястого світла". Серед потенційних причин появи світіння названо полярні сяйва, відбите від Землі світло, блискавки, а також інфрачервоне (теплове) випромінювання атмосфери Венери.

Більшість із цих припущень неможливо перевірити. Але існують переконливі докази того, що частинки сонячного світла й ультрафіолет від Сонця можуть впливати на атоми кисню в атмосфері Венери.

Така взаємодія може створювати слабке зелене світіння, подібне до того, що спостерігається під час полярних сяйв на Землі. Але процес має відрізнятися від земного, оскільки полярні сяйва на нашій рідній планеті виникають завдяки взаємодії магнітного поля із сонячними частинками. Водночас, ми знаємо, що Венера не має сильного магнітного поля.

Поки належить з'ясувати, чи може щось подібне відбуватися на Венері. До цього часу "попелясте світло" на Венері вважатиметься радше ілюзією, ніж справжнім природним явищем.

Нагадаємо, у Венери був "друг" і вона його "вбила". Учені з'ясували, чому планета обертається не так, як інші.