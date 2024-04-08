Одно из самых редких млекопитающих в мире: в парке Индонезии заметили носорога в "броне"

Исследователи считают, что крошечный детеныш в броне может дать целому виду надежду на выживание.

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Яванские носороги являются одним из самых уязвимых видов на планете ученые справедливо называют их одними из самых редких млекопитающих в мире. Эти животные обитают лишь в национальном парке Уджунг Кулон на острове Ява в Индонезии, пишет PHYS.org.

Уже некоторое время ученые пытаются сделать все возможное, чтобы спасти этот уязвимый вид и теперь у них появилась надежда, что это возможно. На днях в индонезийском национальном парке был замечен новый детеныш яванского носорога.

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Отметим, что в национальном парке, где обитают яванские носороги, расположено 1226 фотоловушек, одна из них и запечатлела крохотного носорога в броне. Ученые считают, что детенышу от трех до пяти месяцев, однако его пол до сих пор неизвестен.

Детеныш попал в объектив фотоловушки, когда прогуливался по парку со своей матерью. По словам высокопоставленного представителя министерства охраны окружающей среды Сатьявана Пудьятмоко, эта новость стала невероятно приятным сюрпризом для смотрителей парка. Дело в том, что яванские носороги обитают лишь в этом индонезийском парке, а появление на свет нового детеныша значит, что животные могут самостоятельно правильно размножаться.

Несколько лет популяция яванских носорогов неумолимо сокращалась, а потому исследователи полагают, что в заповеднике площадью около 120 000 гектаров сегодня обитают 82 редких носорога. Их домом стал национальный парк, состоящий из пышных лесов и пресноводных ручьев.

Отличительной характеристикой яванских носорогов являются складки дряблой кожи, которые создают впечатление, что животные носят броню. Исследователи отмечают, что когда-то по всей Юго-Восточной Азии обитали тысячи яванских носорогов, однако их популяция сильно пострадала от браконьерства и вторжения человека в их среду обитания.

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