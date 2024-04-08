Один із найрідкісніших ссавців у світі: у парку Індонезії помітили носорога в "броні"

Дослідники вважають, що крихітне дитинча в броні може дати цілому виду надію на виживання.

Related video

Яванські носороги є одним із найуразливіших видів на планеті — вчені справедливо називають їх одними з найрідкісніших ссавців у світі. Ці тварини мешкають лише в національному парку Уджунг Кулон на острові Ява в Індонезії, пише PHYS.org.

Уже деякий час вчені намагаються зробити все можливе, щоб врятувати цей вразливий вид і тепер у них з'явилася надія, що це можливо. Днями в індонезійському національному парку було помічено нове дитинча яванського носорога.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Зазначимо, що в національному парку, де мешкають яванські носороги, розташовано 1226 фотопасток, одна з них і зафіксувала крихітного носорога в броні. Учені вважають, що дитинчаті від трьох до п'яти місяців, проте його стать досі невідома.

Дитинча потрапило в об'єктив фотопастки, коли прогулювалося парком зі своєю матір'ю. За словами високопоставленого представника міністерства охорони навколишнього середовища Сатьявана Пудьятмоко, ця новина стала неймовірно приємним сюрпризом для доглядачів парку. Річ у тім, що яванські носороги мешкають лише в цьому індонезійському парку, а поява на світ нового дитинчати означає, що тварини можуть самостійно правильно розмножуватися.

Кілька років популяція яванських носорогів невблаганно скорочувалася, а тому дослідники вважають, що в заповіднику площею близько 120 000 гектарів сьогодні мешкають 82 рідкісних носороги. Їхнім домом став національний парк, що складається з пишних лісів і прісноводних струмків.

Відмінною характеристикою яванських носорогів є складки в'ялої шкіри, які створюють враження, що тварини носять броню. Дослідники зазначають, що колись по всій Південно-Східній Азії мешкали тисячі яванських носорогів, проте їхня популяція сильно постраждала від браконьєрства і вторгнення людини в їхнє середовище існування.

Раніше Фокус писав про те, що 5 тварин, які ризикують зберегтися лише на сторінках книг.