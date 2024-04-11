Археологи обнаружили этрусский артефакт, связанный с таинственным культом Диониса (фото)

Своим происхождением лампа обязана этрусской цивилизации Этрурии, которая существовала между 900 г. до н. э. и 27 г. до н. э. в трех городских конфедерациях, входивших в состав этой древней культуры.

Related video

Исследование бронзовой лампы, найденной вблизи Кортоны, Италия, выявило ее связь с культом Диониса. Найденная во рву в 1840 году, лампа вызывала дискуссии в течение десятилетий, однако окончательного объяснения до сих пор не найдено, пишет HeritageDaily.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Своим происхождением лампа обязана этрусской цивилизации Этрурии (современная Тоскана и части Умбрии), которая существовала между 900 г. до н. э. и 27 г. до н. э. в трех городских конфедерациях, входивших в состав этой древней культуры. Этрусская цивилизация в конце концов была поглощена Римской республикой в конце IV века до н. э., после конфликтов с Римом.

Фото: MAEC webpage, edited by R. Alburz

Недавнее исследование указывает на то, что на светильнике, датированном около 480 года до н. э., на самом деле изображен Дионис, греческое божество, ассоциирующееся с вином и наслаждениями.

Важно

Тайна Винделевского клада: ученые раскрыли истинное предназначение золотых украшений (фото)

Опираясь на литературные источники и иконографические свидетельства, интерпретация согласуется с тесной связью между Дионисом и такими существами, как сатиры и кентавры, а бык служил символом в иконографии культа.

Ранее Фокус писал об обнаружении древней керамики в Австралии. Ученые считают, что их находке около 3-х тысяч лет.

Также мы рассказывали об обнаруженной в Израиле емкости из слоновой кости. Это впервые в истории Израиля был найден такой артефакт.