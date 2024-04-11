Археологи виявили етруський артефакт, пов'язаний із таємничим культом Діоніса (фото)

Своїм походженням лампа завдячує етруській цивілізації Етрурії, яка існувала між 900 р. до н. е. та 27 р. до н. е. у трьох міських конфедераціях, що входили до складу цієї давньої культури.

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Дослідження бронзової лампи, знайденої поблизу Кортони, Італія, виявило її зв'язок із культом Діоніса. Знайдена в рові у 1840 році, лампа викликала дискусії протягом десятиліть, проте остаточного пояснення досі не знайдено, пише HeritageDaily.

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Своїм походженням лампа завдячує етруській цивілізації Етрурії (сучасна Тоскана та частини Умбрії), яка існувала між 900 р. до н. е. та 27 р. до н. е. у трьох міських конфедераціях, що входили до складу цієї давньої культури. Етруська цивілізація врешті-решт була поглинута Римською республікою наприкінці IV століття до н. е., після конфліктів з Римом.

Фото: MAEC webpage, edited by R. Alburz

Нещодавнє дослідження вказує на те, що на світильнику, датованому близько 480 року до н. е., насправді зображено Діоніса, грецького божества, що асоціюється з вином і насолодами.

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Спираючись на літературні джерела та іконографічні свідчення, інтерпретація узгоджується з тісним зв'язком між Діонісом і такими істотами, як сатири та кентаври, а бик слугував символом в іконографії культу.

Раніше Фокус писав про виявлення стародавньої кераміки в Австралії. Вчені вважають, що їхній знахідці близько 3-х тисяч років.

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