Космический "кузнечик" будет прыгать по астероидам: создан очень непоседливый робот (видео)

Новый робот предназначен для решения проблем с исследованиями на поверхности космических тел с низкой гравитацией – астероидов и спутников планет.

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Ученые из Федеральной высшей технической школы Цюриха (Швейцария) представили трехногого робота-исследователя под названием SpaceHopper, который сможет прыгать по астероидам, а также по поверхности спутников планет в условиях низкой гравитации. Новый робот предназначен для решения проблем с исследованиями на поверхности подобных космических тел, пишет Space.

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Разработка робота SpaceHopper началась 2,5 года назад и недавно ученые протестировали прыгающего робота в моделируемой среде с невесомостью во время параболического полета Европейского космического агентства.

Робот состоит из треугольного корпуса с тремя ногами, которые присоединены к каждому углу. У каждой из этих трех ног есть "суставы", которые позволяют роботу отталкиваться от поверхности, прыгать и контролировать приземление в пределах обозначенной области.

Робот состоит из треугольного корпуса с тремя ногами, которые присоединены к каждому углу. У каждой из этих трех ног есть "суставы", которые позволяют роботу отталкиваться от поверхности, прыгать и контролировать приземление в пределах обозначенной области Фото: ETH Zurich

SpaceHopper разработан специально для исследования относительно небольших небесных тел, таких как астероиды и спутники планет, где гравитация очень низкая, или ее вообще практически нет.

По словам ученых, астероиды содержат ценные минеральные ресурсы, которые могут быть полезны человечеству в будущем, а также их исследование может дать представление о формировании Вселенной.

Но изучение астероидов может оказаться очень сложной задачей. Там, где почти отсутствует гравитация, между колесами космического аппарата и поверхностью, по которой он движется, практически отсутствует сцепление. Поэтому SpaceHopper будет совершать короткие прыжки и таким образом перемещаться по поверхности для ее изучения.

Недавний параболический полет позволил ученым смоделировать условия низкой гравитации, в которых однажды может оказаться SpaceHopper. На видео, снятом во время полета, видно, как SpaceHopper перемещается в воздухе в периоды невесомости, которые происходили примерно 30 раз за полет, длительностью по 20-25 секунд.

Как уже писал Фокус, NASA отправляет в космос новейший солнечный парус. Ученые собираются проверить работоспособность новой технологии, которая позволит лучше проводить исследования космоса.

Также Фокус писал о том, что NASA готовится сделать большое заявление о Марсе. Космическое агентство США собирается представить СМИ информацию, которая касается одной из самых важных миссий на Красной планете.