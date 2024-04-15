Космічний "коник" стрибатиме по астероїдах: створено дуже непосидючого робота (відео)

Новий робот призначений для розв'язання проблем із дослідженнями на поверхні космічних тіл із низькою гравітацією — астероїдів і супутників планет.

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Вчені з Федеральної вищої технічної школи Цюріха (Швейцарія) представили триногого робота-дослідника під назвою SpaceHopper, який зможе стрибати по астероїдах, а також по поверхні супутників планет в умовах низької гравітації. Новий робот призначений для вирішення проблем із дослідженнями на поверхні подібних космічних тіл, пише Space.

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Розробляти робота SpaceHopper розпочали 2,5 роки тому, і нещодавно вчені протестували робота, що стрибає, в модельованому середовищі з невагомістю під час параболічного польоту Європейського космічного агентства.

Робот складається з трикутного корпусу з трьома ногами, які приєднані до кожного кута. У кожної з цих трьох ніг є "суглоби", які дають змогу роботові відштовхуватися від поверхні, стрибати і контролювати приземлення в межах позначеної області.

Робот складається з трикутного корпусу з трьома ногами, які приєднані до кожного кута. У кожної з цих трьох ніг є "суглоби", які дають змогу роботу відштовхуватися від поверхні, стрибати і контролювати приземлення в межах позначеної області Фото: ETH Zurich

SpaceHopper розроблено спеціально для дослідження відносно невеликих небесних тіл, як-от астероїди та супутники планет, де гравітація дуже низька, або її взагалі практично немає.

За словами вчених, астероїди містять цінні мінеральні ресурси, які можуть бути корисними людству в майбутньому, а також їхнє дослідження може дати уявлення про формування Всесвіту.

Але вивчення астероїдів може виявитися дуже складним завданням. Там, де майже відсутня гравітація, між колесами космічного апарата і поверхнею, якою він рухається, практично відсутнє зчеплення. Тому SpaceHopper здійснюватиме короткі стрибки і в такий спосіб переміщатиметься поверхнею для її вивчення.

Нещодавній параболічний політ дав змогу вченим змоделювати умови низької гравітації, в яких одного разу може опинитися SpaceHopper. На відео, знятому під час польоту, видно, як SpaceHopper переміщається в повітрі в періоди невагомості, що відбувалися приблизно 30 разів за політ, тривалістю по 20–25 секунд.

Як уже писав Фокус, NASA відправляє в космос новітнє сонячне вітрило. Вчені збираються перевірити працездатність нової технології, яка дасть змогу краще проводити дослідження космосу.

Також Фокус писав про те, що NASA готується зробити велику заяву про Марс. Космічне агентство США збирається представити ЗМІ інформацію, яка стосується однієї з найважливіших місій на Червоній планеті.