NASA відправляє в космос новітнє сонячне вітрило: що про нього відомо (відео)

Вчені збираються перевірити працездатність нової технології, яка дасть змогу краще проводити дослідження космосу.

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Космічні апарати із сонячним вітрилом мають деякі переваги перед іншими апаратами. Їм не потрібне паливо для руху, замість цього використовується сонячний вітер. Космічний апарат із сонячним вітрилом може виконувати місії дешевше і може працювати довше. Концепція сонячного вітрила вже довела свою ефективність, але для того, щоб вона була по-справжньому ефективною, технологія має розвиватися. Тому NASA відправить у космос 24 квітня вдосконалений космічний апарат із сонячним вітрилом під назвою Advanced Composite Solar Sail System. Стріла, що підтримує вітрило, виготовлена з легких полімерних композитів, легша і гнучкіша, що робить конструкцію ефективнішою, пише New Atlas.

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Досі на деяких кораблях на Землі використовуються вітрила. Для руху такі кораблі використовують силу вітру. Космічні апарати із сонячним вітрилом використовують для руху сонячний вітер. Це потоки плазми, що складається здебільшого з електронів і протонів, який постійно випускає Сонце з різною швидкістю. Сонячне вітрило завдяки потоку сонячних частинок може прискорюватися нескінченно. Але складніше зробити велике сонячне вітрило, яке могло б отримувати багато енергії для руху. І проблема не в самому вітрилі, а в стрілах, тобто конструкціях, які утримують вітрило.

За словами вчених, сучасні стріли бувають дуже важкими і металевими, або ж зроблені з легкого композиту з громіздкою конструкцією. Ці варіанти не підходять для стабільної тривалої роботи невеликих космічних апаратів.

Космічні апарати із сонячним вітрилом мають деякі переваги перед іншими апаратами Фото: NASA

Для сонячного вітрила потрібно використовувати дуже великі, але легкі та стабільні стріли, які легко скласти, а потім так само легко розгорнути в космосі. Нове сонячне вітрило Advanced Composite Solar Sail System має іншу конструкцію та покращену структуру підтримуючих стріл. Вони розміщенні в ракеті вони добре складаються і легко розгортаються.

Нове сонячне вітрило буде з'єднане з маленьким космічним апаратом (12U) CubeSat, створеним компанією NanoAvionics. Його відправлять у космос на борту ракети-носія Electron компанії Rocket Lab з космодрому в Новій Зеландії.

Космічний апарат має вийти на сонячно-синхронну орбіту на висоті приблизно 1000 км над Землею, а вітрило розгорнеться таким чином, що його площа становитиме 80 кв.м. Згорнуті стріли розгорнуться і досягнуть довжини 7 метрів. Після розгортання сонячне вітрило коригуватиме орбіту апарата і змінюватиме кут нахилу залежно від руху сонячного вітру.

Якщо ця демонстраційна місія увінчається успіхом, то в NASA планують на основі цієї технології створити вітрила площею 2000 кв.м.

За словами вчених, нові космічні апарати з такими сонячними вітрилами допоможуть поліпшити дослідження космосу і прокладуть шлях для майбутніх рухових установок, які зможуть використовувати пілотовані космічні кораблі.

Також Фокус писав про те, що космос наповнений невидимою нескінченною енергією, яку в майбутньому, можливо, люди зможуть використовувати для переміщення між зірками зі швидкістю світла, вважають учені.