Вовсе не черно-белые. Названа причина, по которой панды рождаются с шерстью другого цвета (фото)

Долгое время ученые не могли понять причину появления панд с насыщенными коричневыми оттенками шерсти, но теперь все изменилось.

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Черно-белые гигантские панды, родом из лесов, расположенных среди горных хребтов по всему Китаю, уже давно покорили мир своим характерным окрасом и милой непосредственностью. Однако время от времени среди черно-белого меха появлялись редкие экземпляры с насыщенными коричневыми оттенками, и никто не знал, почему это происходит, пишет Daily Mail.

Долгое время ученые пытались разгадать эту тайну. В качестве возможных причин называли мутацию с инбридингом или факторы окружающей среды. Однако новое исследование, похоже, обнаружило истинную причину существования коричневых панд, развеяв представление об инбридинге как причине.

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В ходе исследования команда ученых из Института зоологии Китайской академии наук в Пекине изучила генетику панд в дикой природе и в неволе. Ученые предположили, что панды с коричнево-белой шерстью на самом деле являются результатом естественной изменчивости.

Отметим, что сегодня гигантские панды находятся в уязвимом положении из-за утраты мест обитания и нежелания размножаться. По словам старшего автора исследования, доктора Фувена Вэй, лучшее понимание мутации животных может помочь в усилиях по разведению коричнево-белых панд в неволе.

Результаты также показали, что первый обнаруженный бурый медведь Дань Дань имел тот же рецессивный признак Фото: SWNS

Первой известной науке коричневой пандой в мире стала самка по имени Дань Дань, обнаруженная рейнджером в горах в 1985 году. После этого животное держали в неволе в зоопарке Сианя до самой смерти в 2000 году. С момента открытия этой самки прошло почти четыре десятилетия, однако за это время ученым удалось обнаружить лишь 11 коричневых панд. Каждое из этих наблюдений было тщательно задокументировано.

В новом исследовании ученые углубились в сложную ДНК коричневых и черно-белых панд, они также изучили животных из разных регионов Китая. В ходе исследования ученые также изучили генетический материал самца коричневой панды Цизая, единственной коричневой панды, которая сегодня содержится в неволе. Анализ показало, что в меху Цизая было меньше меланосом — крохотных структур, обнаруженных в клетках, отвечающих за пигмент кожи и волос.

Далее ученые составили генеалогическое древо Цизая и обнаружили, что его мать и отец были черно-белыми, а сын, родившийся в неволе в 2020 году, также был покрыт черно-белой шерстью. Команда изучила помет и кровь членов семьи Цизая и 12 черно-белых панд из гор Циньлин, а также 17 черно-белых панд из других регионов.

Результаты показывают, что у родственников Цизая не было коричневого меха, однако у его родителей и сына была одна копия рецессивного признака гена, известного как Bace2, в то время как у Цизая было две копии.

Лучшее понимание мутации может помочь в усилиях по разведению коричнево-белых панд, таких как Цизай Фото: SWNS

Далее ученые изучили образцы Дань Дань и обнаружили, что первая обнаруженная в мире коричневая самка имела такой же рецессивный признак, как и Цизая. В то же время ученые признают, до сих пор остается неясным, что именно вызывает генетическую реакцию. По словам доктора Вэй, мутация, вероятно, может быть связана со специфической средой гор Циньлин, где климат существенно отличается. Теперь команда считает, что появление коричневой шерсти у панд на самом деле связано с естественной изменчивостью, а вовсе не инбридинга, так как родители Цизая вовсе не были близкими родственниками.

Ранее Фокус писал о редких животных, рожденные без знакового окраса.