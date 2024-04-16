Зовсім не чорно-білі. Названо причину, через яку панди народжуються із шерстю іншого кольору (фото)

Тривалий час учені не могли зрозуміти причину появи панд із насиченими коричневими відтінками шерсті, але тепер усе змінилося.

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Чорно-білі гігантські панди, родом з лісів, розташованих серед гірських хребтів по всьому Китаю, вже давно підкорили світ своїм характерним забарвленням і милою безпосередністю. Однак час від часу серед чорно-білого хутра з'являлися рідкісні екземпляри з насиченими коричневими відтінками, і ніхто не знав, чому це відбувається, пише Daily Mail.

Довгий час учені намагалися розгадати цю таємницю. Як можливі причини називали мутацію з інбридингом або фактори навколишнього середовища. Однак нове дослідження, схоже, виявило справжню причину існування коричневих панд, розвіявши уявлення про інбридинг як причину.

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Під час дослідження команда вчених з Інституту зоології Китайської академії наук у Пекіні вивчила генетику панд у дикій природі та в неволі. Вчені припустили, що панди з коричнево-білою шерстю насправді є результатом природної мінливості.

Зазначимо, що сьогодні гігантські панди перебувають у вразливому становищі через втрату місць проживання і небажання розмножуватися. За словами старшого автора дослідження, доктора Фувена Вей, краще розуміння мутації тварин може допомогти в зусиллях із розведення коричнево-білих панд у неволі.

Результати також показали, що перший виявлений бурий ведмідь Дань Дань мав ту саму рецесивну ознаку Фото: SWNS

Першою відомою науці коричневою пандою у світі стала самка, на ім'я Дань Дань, яку виявив рейнджер у горах 1985 року. Після цього тварину тримали в неволі в зоопарку Сіаня до самої смерті 2000 року. З моменту відкриття цієї самки минуло майже чотири десятиліття, проте за цей час ученим вдалося виявити лише 11 коричневих панд. Кожне з цих спостережень було ретельно задокументовано.

У новому дослідженні вчені заглибилися в складну ДНК коричневих і чорно-білих панд, вони також вивчили тварин з різних регіонів Китаю. Під час дослідження вчені також вивчили генетичний матеріал самця коричневої панди Цизая, єдиної коричневої панди, яка сьогодні утримується в неволі. Аналіз показав, що в хутрі Цизая було менше меланосом — крихітних структур, виявлених у клітинах, що відповідають за пігмент шкіри й волосся.

Далі вчені склали генеалогічне древо Цизая і виявили, що його мати та батько були чорно-білими, а син, народжений у неволі у 2020 році, також був покритий чорно-білою шерстю. Команда вивчила фекалії та кров членів сім'ї Цизая і 12 чорно-білих панд із гір Циньлін, а також 17 чорно-білих панд з інших регіонів.

Результати показують, що у родичів Цизая не було коричневого хутра, однак у його батьків і сина була одна копія рецесивної ознаки гена, відомого як Bace2, тоді як у Цизая було дві копії.

Краще розуміння мутації може допомогти в зусиллях із розведення коричнево-білих панд, таких як Цизай Фото: SWNS

Далі вчені вивчили зразки Дань Дань і виявили, що перша виявлена у світі коричнева самка мала таку саму рецесивну ознаку, як і Цизая. Водночас учені визнають, досі залишається незрозумілим, що саме викликає генетичну реакцію. За словами доктора Вей, мутація, ймовірно, може бути пов'язана зі специфічним середовищем гір Циньлін, де клімат істотно відрізняється. Тепер команда вважає, що поява коричневої шерсті у панд насправді пов'язана з природною мінливістю, а зовсім не з інбридингом, бо батьки Цизая зовсім не були близькими родичами.

Раніше Фокус писав про рідкісних тварин, народжених без знакового забарвлення.