Дедушка Лох-несского чудовища: в Британии нашли челюсть 25-метрового монстра

Исследователи смогли собрать фрагменты челюстной кости необычайно огромного ихтиозавра.

Related video

Археологи нашли еще одну кость невероятно огромного ихтиозавра, чьи размеры в два раза превышали размеры автобуса, который обитал в море у британского Сомерсета 200 млн лет назад, пишет DailyMail.

Последние несколько лет археологи из Бристольского и Манчестерского университетов собирали воедино фрагменты челюстной кости существа, обнаруженного в аргиллитовой формации Вестбери.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Недавно им удалось найти еще одну кость, которая по размеру и форме похожа на предыдущие, найденные в той же горной породе. Теперь ученые предполагают, что вместе найденные челюстные кости принадлежат еще неописанному виду ихтиозавра – группе океанских рептилий времен динозавров.

Исходя из размеров найденных костей, вид названный Ichthyotitan severnensis, мог достигать в длину целых 25 метров. Известно, что ихтиозавры, которые немного походили на современных дельфинов, впервые появились в раннем триасе, что было около 250 млн лет назад.

Челюстные кости ихтиозавра Ichthyotitan severnensis Фото: Dr Dean Lomax

Ихтиозавры приходятся дальними родственниками ящериц и змей, которые умели передвигаться в воде с ошеломительной скоростью. Они охотились на осьминогов, кальмаров и каракатиц, в чем им помогали тонкие челюсти и многочисленные острые зубы.

За несколько миллионов лет эволюции некоторые из ихтиозавров достигли длины не менее 15 метров, а к позднему триасу появились самые крупные виды ихтиозавров, среди которых был и недавно найденный.

Ученые считают, что особенно большие виды ихтиозавров вымерли во время крупного вымирания 200 млн лет назад. После этого уникальная группа рептилий больше никогда не смогла достичь былых размеров.

"Еще в 2018 году моя команда изучили и описала гигантскую челюстную кость, и с тем самых пор мы надеялись, что сможем обнаружить и другие останки. Новый образец является более полным, лучше сохранившимся и показывает, что теперь мы имеем две гигантские ктости, имеющие уникальную форму и структуру", — говорит автор исследования Дин Ломакс.

Он добавляет, что найденные челюсти являются доказательством того, что возможно, в будущем будет найден полный череп или даже скелет одного из гигантских ихтиозавров.

Напомним, ученые описали одного из самого крупного ихтиозавра, жившего 250 млн лет назад. Эксперты полагают, что с помощью своего чрезвычайно длинного и тонкого "клюва" он питался в основном мелкой и трудноуловимой добычей.