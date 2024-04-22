Тайны Луны могут быть утеряны навсегда: все вокруг затопчут астронавты и луноходы

Исследователи говорят, что на спутнике Земли есть несколько регионов, которые нельзя трогать.

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В ходже новой космической гонки планируются все новые и новый миссии на Луну. По оценкам NASA, к концу 2026 года на поверхность Луны могут высадиться до 22 международных миссий. Астронавты снова могут оставить свои следы на Луне до конца этого десятилетия, пишет BBC Science.

По мнению исследователей доктора Аланны Кроликовски и доктора Мартина Элвиса, существует реальная опасность, которую не упоминают в громких исследованиях. В своем стремлении к колонизации Луны, люди могут растоптать самые нетронутые и важные регионы спутника, известные как места чрезвычайной научной важности (SESI).

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Команда ученых утверждает, что эти места на Луне так же нуждаются в защите, как и тщательно охраняемые места особого научного интересна на Земле.

"Этот вопрос срочный. Мы сталкиваемся с быстро захлопывающимся окном, в течение которого у нас есть время реализовать меры защиты SESI, чтобы предотвратить нанесение необратимого вреда", — говорит Кроликовски, исследователь из Университета науки и технологий Миссури.

Особенно важны два региона на Луне. Первый – это дальняя сторона Луны, которая всегда направлена в другую сторону от Земли.

"Судя по всему, это лучшее место для радиоастрономии в Солнечной системе, так как обратная сторона Луны защищена от искусственного радиошума, исходящего от Земли", — говорит профессор Ян Кроуфорд из Биркбек-колледжа в Лондоне.

Такое радиотелескоп поможет астрономам заглянуть в космические темные века. Речь идет о первых нескольких миллионах после Большого взрыва, когда первые звезды и галактики не успели полностью сформироваться.

Второй важное место на Луне – это лунные полюса. Там находятся особенно холодные и темные регионы, куда никогда не достает Солнце. Такие регионы улавливают химические вещества, которые известны как летучие вещества. Большинство из них попало на Луну в результате ударов астероидов и комет миллиарды лет назад. Таким образом, лунные полюса могут предоставить беспрецедентный взгляд на историю Солнечной системы.

Проблема заключается в том, что одним из таких летучих веществ является водяной лед на лунных полюсах. Она также жизненно необходим для освоение человечеством космоса.

Лед необходим в качестве питьевой воды и для ракетного топлива, а также производства кислорода для дыхания. Лунная программа NASA нацелена именно на южный полюс Луны. И около половины всех предстоящих лунных миссий также направляются в этот регион.

"Главное – это не загрязнить летучие вещества, которые находятся в постоянно затененных регионах Луны, выхлопными газами ракет и облаками поднятой пыли. Важно, чтобы такое загрязнение не добралось до этих месть раньше, чем мы сможем изучить эти регионы в их первозданном виде", — подчеркивает Кроуфорд.

Вместо этого ученые предлагают план, состоящий из двух пунктов. Во-первых, по мнению исследователей, необходимо сделать первоочередной задачей выявление и описание лунных SESI, которые нуждаются в защите.

Во-вторых, ученые и политики должны побеспокоиться о том, чтобы правила защиты подобных объектов на Луне были закреплены в национальной космической политике и международных процессах, регулирующих космическую деятельность.

Напомним, на Луне найдены огромные запасы воды, она всегда лежала на поверхности, в буквальном смысле. Китайские ученые считают, что вода скрывается в крошечных резервуарах на поверхности спутника Земли.