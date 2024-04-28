Угроза для спутников: японский аппарат обнаружил на орбите большой обломок ракеты (фото)

В течение ближайших пару лет японская компания собирается реализовать свои планы по удалению космического мусора с орбиты.

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Космический аппарат Adras-J японской компании Astroscale приблизился к верхней ступени японской-ракеты-носителя, которая в 2009 году вывела на орбиту зонд для наблюдения за Землей. В результате Adras-J смог сделать снимок куска космического мусора с близкого расстояния, пишет BBC.

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Компания Astroscale отправила на орбиту специальный космический аппарат Adras-J для проведения тестирования технологии удаления космического мусора с орбиты. Во время миссии аппарат приблизился к верхней ступени японской ракеты-носителя H-IIA, которая уже 15 лет вращается вокруг Земли на высоте 600 км. Размер этой части космической ракеты составляет примерно 11 на 4 метра, а весит она 3 тонны.

Компания Astroscale планирует создать группировку аппаратов на орбите, которые будут удалять обломки космического мусора. В будущем для этого будет использоваться роботизированный манипулятор для захвата обломков и спуска их с орбиты.

Компания Astroscale отправила на орбиту специальный космический аппарат Adras-J для проведения тестирования технологии удаления космического мусора с орбиты. Во время миссии аппарат приблизился к верхней ступени японской ракеты-носителя H-IIA, которая уже 15 лет вращается вокруг Земли на высоте 600 км. Размер этой части космической ракеты составляет примерно 11 на 4 метра, а весит она 3 тонны Фото: BBC

В этот раз Adras-J занимается проверкой способности точного определения космического мусора и не менее точного сближения для сбора информации об объекте. В ближайшее время аппарат попытается замедлить скорость вращения ступени ракеты. Для этого Adras-J использует свои двигатели, выхлопные газы из которых будут бить по ступени ракеты в направлении, противоположном ее вращению. Также Adras-J сделает больше снимков космического мусора.

Компания Astroscale планирует в ближайшие пару лет приступить к реализации своего плана по удалению космического мусора на орбите.

Иллюстрация сближения космического аппарата с ракетой-носителем на орбите Фото: BBC

Проблема космического мусора в последнее время приобретает все большие масштабы. За последние более 60 лет на орбите скопились миллионы обломков. В том числе и отработанные ступени космических ракет.

Эти обломки могут столкнутся с работающими спутниками на орбите, которые используются для связи и наблюдения за Землей. Но ступени ракет-носителей представляют особую опасность из-за своего огромного размера.

По данным Европейского космического агентства на орбите сейчас находится 2220 отработанных ступеней космических ракет.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили комету, которая будет ярче большинства звезд, и она уже летит к Земле. Комета приблизится к нашей планете осенью этого года, и возможно она будет видна в ночном небе невооруженным глазом.

Также Фокус писал о том, что на Землю пришло сообщение с расстояния 226 млн км из глубокого космоса. Новую систему лазерной связи можно будет использовать для обмена данными между Марсом и Землей в будущем.