Загроза для супутників: японський апарат виявив на орбіті великий уламок ракети (фото)

Протягом найближчих кількох років японська компанія збирається реалізувати свої плани з видалення космічного сміття з орбіти.

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Космічний апарат Adras-J японської компанії Astroscale наблизився до верхньої ступені японської ракети-носія, яка 2009 року вивела на орбіту зонд для спостереження за Землею. У результаті Adras-J зміг зробити знімок шматка космічного сміття з близької відстані, пише BBC.

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Компанія Astroscale відправила на орбіту спеціальний космічний апарат Adras-J для проведення тестування технології видалення космічного сміття з орбіти. Під час місії апарат наблизився до верхнього ступеня японської ракети-носія H-IIA, яка вже 15 років обертається навколо Землі на висоті 600 км. Розмір цієї частини космічної ракети становить приблизно 11 на 4 метри, а важить вона 3 тонни.

Компанія Astroscale планує створити угруповання апаратів на орбіті, які видалятимуть уламки космічного сміття. У майбутньому для цього буде використовуватися роботизований маніпулятор для захоплення уламків і спуску їх з орбіти.

Компанія Astroscale відправила на орбіту спеціальний космічний апарат Adras-J для проведення тестування технології видалення космічного сміття з орбіти. Під час місії апарат наблизився до верхнього ступеня японської ракети-носія H-IIA, яка вже 15 років обертається навколо Землі на висоті 600 км. Розмір цієї частини космічної ракети становить приблизно 11 на 4 метри, а важить вона 3 тонни Фото: BBC

Цього разу Adras-J займається перевіркою здатності точного визначення космічного сміття і не менш точного зближення для збору інформації про об'єкт. Найближчим часом апарат спробує уповільнити швидкість обертання ступені ракети. Для цього Adras-J використає свої двигуни, вихлопні гази з яких битимуть по ступені ракети в напрямку, протилежному її обертанню. Також Adras-J зробить більше знімків космічного сміття.

Компанія Astroscale планує в найближчі кілька років розпочати реалізацію свого плану з видалення космічного сміття на орбіті.

Ілюстрація зближення космічного апарата з ракетою-носієм на орбіті Фото: BBC

Проблема космічного сміття останнім часом набуває все більших масштабів. За останні понад 60 років на орбіті скупчилися мільйони уламків. Зокрема й відпрацьовані ступені космічних ракет.

Ці уламки можуть зіткнуться з працюючими супутниками на орбіті, які використовуються для зв'язку і спостереження за Землею. Але ступені ракет-носіїв становлять особливу небезпеку через свій величезний розмір.

За даними Європейського космічного агентства, на орбіті зараз перебуває 2220 відпрацьованих ступенів космічних ракет.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили комету, яка буде яскравішою за більшість зірок, і вона вже летить до Землі. Комета наблизиться до нашої планети восени цього року, і можливо її буде видно в нічному небі неозброєним оком.

Також Фокус писав про те, що на Землю прийшло повідомлення з відстані 226 млн км з глибокого космосу. Нову систему лазерного зв'язку можна буде використовувати для обміну даними між Марсом і Землею в майбутньому.