Полет на Марс, не покидая Землю: NASA выбрало экипаж для 45-дневной миссии (фото)

Четверо добровольцев скоро смогут выяснить, что значит работать и жить на Красной планете в течение полутора месяцев.

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NASA выбрало четырех добровольцев, которые проведут 45 дней в специально оборудованном помещении, которое представляет собой имитацию базы на Марсе. То есть люди отправятся на Красную планету, не покидая Землю, пишет Space.

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Моделируемая миссия на Марс будет проходить в специальной среде обитания, созданной в Космическом центре NASA имени Джонсона в Хьюстоне, штат Техас. Во время этой миссии "астронавты" смогут понять, что значит жить и работать в изолированном помещении на Марсе в течение 45 дней.

В состав экипажа марсианской миссии входят Джейсон Ли, Стефани Наварро, Шариф Аль Ромаити и Пиюми Виджесекара. Они будут жить в среде обитания под названием Human Exploration Research Analog (HERA) с 10 мая по 24 июня этого года.

Моделируемая миссия на Марс будет проходить в специальной среде обитания, созданной в Космическом центре NASA bмени Джонсона в Хьюстоне, штат Техас Фото: NASA

Эта миссия, которая моделирует условия жизни на Марсе, является часть программы NASA по исследованию лучших способов обеспечения безопасности астронавтов во время путешествий в космос. Благодаря этой миссии ученые хотят лучше понять, как влияет длительная изоляция на тело и психологию человека в преддверии миссий в дальний космос, в том числе и на Марс.

В состав экипажа марсианской миссии входят Джейсон Ли, Стефани Наварро, Шариф Аль Ромаити и Пиюми Виджесекара. Они будут жить в среде обитания под названием Human Exploration Research Analog (HERA) с 10 мая по 24 июня этого года Фото: NASA

В течение полтора месяцев члены экипажа марсианской миссии будут проводить не только научные исследования, но и использовать виртуальную реальность, чтобы увидеть, каково это — ходить по поверхности Марса и общаться с Центром управления полетами, когда задержка связи составляет примерно 5 минут, как в реальных условиях.

Также ученые проведут исследование здоровья челнов экипажа. В частности, будут изучаться физиологические, поведенческие и психологические реакции людей на новые условия жизни.

Результаты исследования помогут понять, чего ожидать реальным астронавтам на Марсе с точки зрения психического и физического здоровья. Подобные моделируемые миссии помогают выяснить, как преодолеть те или иные сложности, которые могут возникнуть у астронавтов на Красной планете.

В то время как миссия HERA длится всего 45 дней, у NASA также есть еще одна подобная миссия под названием Crew Health and Performance Exploration Analog (CHPEA). В рамках этой миссии "астронавты" провели уже почти год в специальной среде обитания под названием Mars Dune Alpha. Об этом проекте уже писал Фокус.

В рамках этой миссии "астронавты" провели уже почти год в специальной среде обитания под названием Mars Dune Alpha

Также Фокус писал о том, что на Луне будет размещена сеть сотовой связи 4G, но астрономы не в восторге от такого решения. Первая часть лунной сети сотовой связи будет отправлена на спутник Земли уже в этом году посадочным модулем частной компании из США.

Напоминаем, что сейчас астрономы активно обсуждают новую комету C/2023 A3, которая должна приблизится к Земле уже в октябре этого года. Предполагается, что она будет настолько яркой, что ее свет можно будет сравнить со светом некоторых самых ярких звезд, как уже писал Фокус.