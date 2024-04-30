Політ на Марс, не покидаючи Землі: NASA обрало екіпаж для 45-денної місії (фото)

Четверо добровольців незабаром зможуть з'ясувати, що значить працювати і жити на Червоній планеті протягом півтора місяця.

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NASA обрало чотирьох добровольців, які проведуть 45 днів у спеціально обладнаному приміщенні, що являє собою імітацію бази на Марсі. Тобто люди вирушать на Червону планету, не покидаючи Землю, пише Space.

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Модельована місія на Марс відбуватиметься в спеціальному середовищі існування, створеному в Космічному центрі NASA імені Джонсона в Х'юстоні, штат Техас. Під час цієї місії "астронавти" зможуть зрозуміти, що означає жити і працювати в ізольованому приміщенні на Марсі протягом 45 днів.

До складу екіпажу марсіанської місії входять Джейсон Лі, Стефані Наварро, Шаріф Аль Ромаїті та Піюмі Віджесекара. Вони житимуть у середовищі існування під назвою Human Exploration Research Analog (HERA) з 10 травня до 24 червня цього року.

Модельована місія на Марс відбуватиметься у спеціальному середовищі існування, створеному в Космічному центрі NASA імені Джонсона в Х'юстоні, штат Техас Фото: NASA

Ця місія, яка моделює умови життя на Марсі, є частиною програми NASA з дослідження найкращих способів убезпечення астронавтів під час подорожей у космос. Завдяки цій місії вчені хочуть краще зрозуміти, як впливає тривала ізоляція на тіло і психологію людини напередодні місій у далекий космос, зокрема й на Марс.

До складу екіпажу марсіанської місії входять Джейсон Лі, Стефані Наварро, Шаріф Аль Ромаїті та Піюмі Віджесекара. Вони житимуть у середовищі існування під назвою Human Exploration Research Analog (HERA) з 10 травня до 24 червня цього року Фото: NASA

Протягом півтора місяця члени екіпажу марсіанської місії проводитимуть не тільки наукові дослідження, а й використовуватимуть віртуальну реальність, щоб побачити, як це — ходити поверхнею Марса і спілкуватися з Центром управління польотами, коли затримка зв'язку становить приблизно 5 хвилин, як у реальних умовах.

Також учені проведуть дослідження здоров'я членів екіпажу. Зокрема, вивчатимуть фізіологічні, поведінкові та психологічні реакції людей на нові умови життя.

Результати дослідження допоможуть зрозуміти, чого очікувати реальним астронавтам на Марсі з точки зору психічного і фізичного здоров'я. Подібні модельовані місії допомагають з'ясувати, як подолати ті чи інші складнощі, які можуть виникнути в астронавтів на Червоній планеті.

У той час як місія HERA триває лише 45 днів, у NASA також є ще одна подібна місія під назвою Crew Health and Performance Exploration Analog (CHPEA). У межах цієї місії "астронавти" провели вже майже рік у спеціальному середовищі проживання під назвою Mars Dune Alpha. Про цей проєкт уже писав Фокус.

У межах цієї місії "астронавти" провели вже майже рік у спеціальному середовищі існування під назвою Mars Dune Alpha

Також Фокус писав про те, що на Місяці буде розміщена мережа стільникового зв'язку 4G, але астрономи не в захваті від такого рішення. Першу частину місячної мережі стільникового зв'язку буде відправлено на супутник Землі вже цього року посадковим модулем приватної компанії зі США.

Нагадуємо, що зараз астрономи активно обговорюють нову комету C/2023 A3, яка має наблизитися до Землі вже в жовтні цього року. Передбачається, що вона буде настільки яскравою, що її світло можна буде порівняти зі світлом деяких найяскравіших зірок, як уже писав Фокус.