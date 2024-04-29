Марс, готуйся. Китай збирається обігнати США в космічній гонці: суть місії

У Китаї вперше відкрито заявили про те, що країна планує стати першою у світі, яка доставить зразки гірських порід з Марса на Землю.

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Уперше китайські чиновники відкрито оголосили про терміни запуску місії "Тяньвень-3" на Марс, що передбачає більш швидке доставлення зразків гірських порід із Червоної планети на Землю, ніж це зможуть зробити США, пише Interesting Engineering.

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Китай може випередити США в космічних перегонах, які полягають у тому, хто швидше зможе доставити цінні для науки зразки гірських порід з Марса на нашу планету для їх подальшого вивчення. Ці зразки можуть розкрити геологічну історію Марса, а також можуть зберігати в собі ознаки позаземного життя.

На Китайській космічній конференції, яка відбулася нещодавно в місті Ухань, уперше китайські чиновники відкрито заявили про свої амбітні плани відправити на Марс місію "Тяньвень-3" у 2030 році. Ця місія передбачає відправлення на Червону планету посадкового модуля та орбітального апарату. Перший має зібрати зразки марсіанської породи, а другий — доставити їх на Землю.

Про це повідомив головний конструктор китайської місячної програми У Вейжень. За його словами, він вважає, що Китай стане першою країною у світі, яка зможе доставити зразки з Марса на Землю. Також У Вейжень заявив, що Китай почав планувати проєкт із будівництва першої у світі лабораторії з дослідження зразків із Марса. За словами конструктора, всі ключові технології для місії "Тяньвень-3" вже створено і триває їхнє вдосконалення та тестування.

Китай може випередити США в космічних перегонах, які полягають у тому, хто швидше зможе доправити цінні для науки зразки гірських порід з Марса на нашу планету для їх подальшого вивчення. Ці зразки можуть розкрити геологічну історію Марса, а також можуть зберігати в собі ознаки позаземного життя Фото: NASA

На сьогодні США і Китай є єдиними країнами, яким вдалося здійснити м'яку посадку космічних апаратів на поверхню Марса. Варто нагадати, що Китай поки що є єдиною країною за останні 50 років, якій вдалося доставити зразки породи з Місяця на Землю після того, як це зробили востаннє астронавти NASA 1972 року. Щодо Марса, то 2021 року Китай успішно здійснив посадку свого марсохода на Червоній планеті, який уже припинив свою роботу.

NASA також уже кілька років розробляє місію з доставки зразків місцевої породи на Землю під назвою Mars Sample Return. Планувалося, що зібрані марсоходом Perseverance зразки на Червоній планеті будуть доставлені на Землю до 2033 року.

Але бюджет місії зріс спочатку з 4 до 7 млрд доларів, а потім до 11 млрд. Таким чином NASA довелося відмовитися від своїх початкових планів, як уже писав Фокус. Як стало відомо раніше у квітні, NASA вирішило переглянути свої плани щодо місії з доставки зразків з Марса на Землю. Виявилося, що навіть з бюджетом в 11 млрд доларів доставити марсіанські зразки не вийде до 2040 року. Тому космічне агентство США шукає варіанти, яким чином можна зробити місію дешевшою, щоб вона відбулася раніше.

Як уже писав Фокус, марсохід NASA виявив на Червоній планеті викиди метану, який можуть бути пов'язані з живими істотами. Але поки що джерело метану, яке знаходиться під поверхнею, не встановлено.

Нагадуємо, що японська компанія відправила на орбіту новий космічний апарат для тестування технології видалення космічного сміття. Під час місії апарат зробив знімок верхнього ступеня японської ракети, яка з 2009 року кружляє на орбіті, як уже писав Фокус.