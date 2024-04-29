Марс, готовься. Китай собирается обогнать США в космической гонке: суть миссии

В Китае впервые открыто заявили о том, что страна планирует стать первой в мире, которая доставит образцы горных пород с Марса на Землю.

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Впервые китайские чиновники открыто объявили о сроках запуска миссии "Тяньвэнь-3" на Марс, что предполагает более скорую доставку образцов горных пород с Красной планеты на Землю, чем это смогут сделать США, пишет Interesting Engineering.

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Китай может опередить США в космической гонке, которая состоит в том, кто быстрее сможет доставить ценные для науки образцы горных пород с Марса на нашу планету для их дальнейшего изучения. Эти образцы могут раскрыть геологическую историю Марса, а также могут хранить в себе признаки внеземной жизни.

На Китайской космической конференции, которая состоялась недавно в городе Ухань, впервые китайские чиновники открыто заявили о своих амбициозных планах отправить на Марс миссию "Тяньвэнь-3" в 2030 году. Эта миссия предусматривает отправку на Красную планету посадочного модуля и орбитального аппарат. Первый должен собрать образцы марсианской породы, а второй – доставить их на Землю.

Об этом сообщил главный конструктор китайской луной программы У Вейжэнь. По его словам, он считает, что Китай станет первой страной в мире, которая сможет доставить образцы с Марса на Землю. Также У Вейжэнь заявил, что Китай начал планировать проект по строительству первой в мире лаборатории по исследованию образцов с Марса. По словам конструктора, все ключевые технологии для миссии "Тяньвэнь-3" уже созданы и идет их усовершенствование и тестирование.

Китай может опередить США в космической гонке, которая состоит в том, кто быстрее сможет доставить ценные для науки образцы горных пород с Марса на нашу планету для их дальнейшего изучения. Эти образцы могут раскрыть геологическую историю Марса, а также могут хранить в себе признаки внеземной жизни Фото: NASA

На сегодняшний день США и Китай являются единственными странами, которым удалось совершить мягкую посадку космических аппаратов на поверхность Марса. Стоит напомнить, что Китай пока что является единственной страной за последние 50 лет, которой удалось доставить образцы породы с Луны на Землю после того, как это сделали в последний раз астронавты NASA в 1972 году. Что касается Марса, то в 2021 году Китай успешно совершил посадку своего марсохода на Красной планете, который уже прекратил свою работу.

NASA также уже несколько лет разрабатывает миссию по доставке образцов местной породы на Землю под названием Mars Sample Return. Планировалось, что собранные марсоходом Perseverance образцы на Красной планете будут доставлены на Землю к 2033 году.

Но бюджет миссии вырос сначала с 4 до 7 млрд долларов, а затем до 11 млрд. Таким образом NASA пришлось отказаться от своих первоначальных планов, как уже писал Фокус. Как стало известно ранее в апреле, NASA решило пересмотреть свои планы относительно миссии по доставке образцов с Марса на Землю. Оказалось, что даже с бюджетом в 11 млрд долларов доставить марсианские образцы не получится до 2040 года. Поэтому космическое агентство США ищет варианты каким образом можно сделать миссию дешевле, чтобы она состоялась раньше.

Как уже писал Фокус, марсоход NASA обнаружил на Красной планете выбросы метана, который могут быть связаны с живыми существами. Но пока что источник метана, которые находится под поверхностью, не установлен.

Напоминаем, что японская компания отправила на орбиту новый космический аппарат для тестирования технологии удаления космического мусора. В ходе миссии аппарат сделал снимок верхней ступени японской ракеты, которая с 2009 года кружит на орбите, как уже писал Фокус.