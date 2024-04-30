Освящали перцем чили: ученые нашли подношение майя под площадкой для игры в мяч
В Мексике исследователи обнаружили следы древнего жертвоприношения, которым майя хотели привлечь благословение богов. Открытие произошло во время исследования площадки для игры в мяч.
Мексиканские археологи нашли ритуальные подношения майя под древней площадкой для игры в мяч в Мексике. Исследователи смогли определить растения, которые использовались в церемониальных ритуалах в городе майя Яшнохка (Yaxnohcah), пишет Heritage Daily.
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Под полом площадки ученые обнаружили растения, известные своими религиозными ассоциациями и лечебными свойствами. Исследователи считают, что майя, делали церемониальные жертвоприношения во время строительства площадки для игры в мяч. Таким образом они стремились задобрить богов, чтобы получить их благословение.
Исследования в регионе Кампече проводил Мексиканский национальный институт антропологии и истории в сотрудничестве с исследователями из Университета Калгари, Автономного университета Кампече и Национального автономного университета Мексики.
Николас Даннинг, профессор Калифорнийского университета рассказал, что майя делали жертвоприношения когда здания расширяли или перепрофилировали. Таким образом они пытались благословить эти места. Обычно археологи находят в этих подношениях керамику, украшения или растения, которые имели культурное значение для майя.
Поскольку в тропическом климате органика быстро разлагается, ученые редко находят останки древних растений. Но, используя ДНК из окружающей среды, исследователи смогли идентифицировать несколько видов, известных своим ритуальным значением.Важно
Исследователи нашли остатки ипомеи, известной своими галлюциногенными свойствами, лимонника, перца чили и жула, в листья которого заворачивали ритуальные подношения. Как отметили ученые, обнаружение такого комплекса растений является показательным и указывает на их важность в ритуалах.
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