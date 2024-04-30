Освящали перцем чили: ученые нашли подношение майя под площадкой для игры в мяч

В Мексике исследователи обнаружили следы древнего жертвоприношения, которым майя хотели привлечь благословение богов. Открытие произошло во время исследования площадки для игры в мяч.

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Мексиканские археологи нашли ритуальные подношения майя под древней площадкой для игры в мяч в Мексике. Исследователи смогли определить растения, которые использовались в церемониальных ритуалах в городе майя Яшнохка (Yaxnohcah), пишет Heritage Daily.

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Под полом площадки ученые обнаружили растения, известные своими религиозными ассоциациями и лечебными свойствами. Исследователи считают, что майя, делали церемониальные жертвоприношения во время строительства площадки для игры в мяч. Таким образом они стремились задобрить богов, чтобы получить их благословение.

Фото: Atasta Flores Esquivel and David Lentz

Исследования в регионе Кампече проводил Мексиканский национальный институт антропологии и истории в сотрудничестве с исследователями из Университета Калгари, Автономного университета Кампече и Национального автономного университета Мексики.

Николас Даннинг, профессор Калифорнийского университета рассказал, что майя делали жертвоприношения когда здания расширяли или перепрофилировали. Таким образом они пытались благословить эти места. Обычно археологи находят в этих подношениях керамику, украшения или растения, которые имели культурное значение для майя.

Поскольку в тропическом климате органика быстро разлагается, ученые редко находят останки древних растений. Но, используя ДНК из окружающей среды, исследователи смогли идентифицировать несколько видов, известных своим ритуальным значением.

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Исследователи нашли остатки ипомеи, известной своими галлюциногенными свойствами, лимонника, перца чили и жула, в листья которого заворачивали ритуальные подношения. Как отметили ученые, обнаружение такого комплекса растений является показательным и указывает на их важность в ритуалах.

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