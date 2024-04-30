Освячували перцем чилі: вчені знайшли підношення мая під майданчиком для гри в м'яч

У Мексиці дослідники виявили сліди стародавнього жертвоприношення, яким мая хотіли привернути благословення богів. Відкриття відбулося під час дослідження майданчика для гри в м'яч.

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Мексиканські археологи знайшли ритуальні підношення мая під стародавнім майданчиком для гри в м'яч в Мексиці. Дослідники змогли визначити рослини, які використовувалися в церемоніальних ритуалах у місті мая Яшнохка (Yaxnohcah), пише Heritage Daily.

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Під підлогою майданчика вчені виявили рослини, відомі своїми релігійними асоціаціями та лікувальними властивостями. Дослідники вважають, що мая, робили церемоніальні жертвоприношення під час будівництва майданчика для гри в м'яч. У такий спосіб вони прагнули задобрити богів, щоб отримати їхнє благословення.

Фото: Atasta Flores Esquivel and David Lentz

Дослідження у регіоні Кампече проводив Мексиканський національний інститут антропології та історії у співпраці з дослідниками з Університету Калгарі, Автономного університету Кампече та Національного автономного університету Мексики.

Ніколас Даннінг, професор Каліфорнійського університету розповів, що мая робили жертвоприношення коли будівлі розширювали або перепрофільовували. У такий спосіб вони намагалися благословити ці місця. Зазвичай археологи знаходять у цих підношеннях кераміку, прикраси чи рослини, що мали культурне значення для мая.

Оскільки у тропічному кліматі органіка швидко розкладається, вчені рідко знаходять рештки стародавніх рослин. Але, використовуючи ДНК з навколишнього середовища, дослідники змогли ідентифікувати кілька видів, відомих своїм ритуальним значенням.

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Дослідники знайшли залишки іпомеї, відомої своїми галюциногенними властивостями, лимонника, перцю чилі та жула, у листя якого загортали ритуальні підношення. Як зазначили вчені, виявлення такого комплексу рослин є показовим та вказує на їхню важливість у ритуалах.

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