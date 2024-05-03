Компания Илона Маска предлагает туристам полететь на орбиту, Луну и Марс: сколько стоит билет

SpaceX открыла возможность бронирования мест на своих космических кораблях для полетов в космос.

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Компания Илона Маска SpaceX начала продавать билеты на свои космические корабли Dragon и Starship, с помощью которых любой желающий может побывать на околоземной орбите, Международной космической станции (МКС) и Луне. Интересно, что можно даже купить билет на рейс до Марса, пишет Business Standard.

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SpaceX решила расширить сферу своей деятельности и предлагает приобрести билеты для путешествий в ближний и более глубокий космос туристам, которые конечно же имеют не только желание осуществить такой полет, но и деньги для этого.

В частности, на сайте компании, где и можно забронировать места на двух космических кораблях Dragon и Starship, указано, что полеты будут осуществляться на околоземную орбиту, МКС, Луну и даже Марс, хотя подробностей о последней миссии нет никаких. Учитывая, что еще ни один человек не бывал на Марсе, пока что это скорее всего очень долгосрочные планы. Но купить билет на Марс уже можно. Каждое путешествие имеет разную длительность и полеты на орбиту уже запланированы на конец 2024 года, а на МКС — на 2025 год. Что касается Луны и Марса, то точных сроков пока нет.

Космические корабли SpaceX

Корабль Dragon уже является ветераном полетов в космос, ведь с его помощью NASA совершило 42 полета на МКС, чтобы доставить туда астронавтов и грузы. Корабль Starship рассчитан на межпланетные полеты и пока еще проходят его испытания. Пока состоялось только три запуска Starship в космос, но два из них были полностью неудачными, а во время третьего корабль не смог приземлиться, как уже писал Фокус. В компании SpaceX заявили, что в мае этого года должен состоятся четвертый тестовый полет, во время которого должно все же произойти успешное приземление Starship.

Корабль Dragon уже является ветераном полетов в космос, ведь с его помощью NASA совершило 42 полета на МКС, чтобы доставить туда астронавтов и грузы Фото: SpaceX

Полет на орбиту

Первым пунктом в списке предлагаемых SpaceX миссий для космических туристов является полет на околоземную орбиту на высоту от 300 до 500 км. В течение 3-6 дней от двух до четырех пассажиров корабля Dragon будут совершать полный облет Земли каждые полтора часа. При этом туристы смогут получить наслаждение от наблюдения за космосом и Землей с помощью большого панорамного окна корабля.

орабль Starship рассчитан на межпланетные полеты и пока еще проходят его испытания Фото: SpaceX

Полет на МКС

Далее SpaceX предлагает туристам полететь на МКС и эта миссия будет длиться 10 дней. На орбитальной станции можно будет провести определенные научные исследования.

Полет на Луну

Третьим в списке космических путешествий является полет на Луну для 12 туристов на борту корабля Starship. Миссия будет длится 7 дней и при этом пассажиры преодолеют расстояние 384 400 км до естественного спутника Земли. Важно сказать, что миссия предусматривает облет Луны, а не высадку на ее поверхность. Точной даты начала этих полетов нет.

Третьим в списке космических путешествий является полет на Луну для 12 туристов на борту корабля Starship Фото: NASA

Полет на Марс

Но самым интересной, наверно, является четвертая планируемая туристическая миссия SpaceX. Это полет на Марс. Никаких подробностей об этом полете нет. На сайте компании указано, что сутки на Красной планете длятся на 37 минут дольше, чем на Земле, гравитация составляет лишь 38% земной и то, что расстояние до Марса – 225 млн км. Хотя забронировать места на корабле Starship уже можно, также, как и в случае с Луной, неизвестно, когда начнутся такие путешествия. Но, как уже писал Фокус, ранее в этом году Илон Маск заявил, что Starship сможет оказаться на Марсе уже через 5 лет.

Но самым интересной, наверно, является четвертая планируемая туристическая миссия SpaceX. Это полет на Марс. Никаких подробностей об этом полете нет Фото: NASA

Самое главное, что компания SpaceX еще не назвала стоимость билетов на будущие полеты в космос. В то же время, согласно сообщению NASA, космическое агентство заплатило в среднем за одно место на кораблях SpaceX за 70 завершенных и запланированных миссий 55,4 млн долларов.

Также Фокус писал о том, что космический аппарат Solar Orbiter показал, как на самом деле выглядит Солнце. Аппарат уловил на камеру такие невероятные детали, как корональный мох, спикулы и корональный дождь.