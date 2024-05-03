Компанія Ілона Маска пропонує туристам полетіти на орбіту, Місяць і Марс: скільки коштує квиток

SpaceX відкрила можливість бронювання місць на своїх космічних кораблях для польотів у космос.

Related video

Компанія Ілона Маска SpaceX почала продавати квитки на свої космічні кораблі Dragon і Starship, за допомогою яких будь-хто може побувати на навколоземній орбіті, Міжнародній космічній станції (МКС) і Місяці. Цікаво, що можна навіть купити квиток на рейс до Марса, пише Business Standard.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

SpaceX вирішила розширити сферу своєї діяльності і пропонує придбати квитки для подорожей у ближній і глибший космос туристам, які звісно ж мають не лише бажання здійснити такий політ, а й гроші для цього.

Зокрема, на сайті компанії, де і можна забронювати місця на двох космічних кораблях Dragon і Starship, зазначено, що польоти здійснюватимуться на навколоземну орбіту, МКС, Місяць і навіть Марс, хоча подробиць щодо останньої місії немає жодних. З огляду на те, що ще жодна людина не бувала на Марсі, поки що це, швидше за все, дуже довгострокові плани. Але купити квиток на Марс уже можна. Кожна подорож має різну тривалість і польоти на орбіту вже заплановані на кінець 2024 року, а на МКС — на 2025 рік. Що стосується Місяця і Марса, то точних термінів поки що немає.

Космічні кораблі SpaceX

Корабель Dragon вже є ветераном польотів у космос, адже з його допомогою NASA здійснило 42 польоти на МКС, щоб доставити туди астронавтів і вантажі. Корабель Starship розрахований на міжпланетні польоти і поки що проходять його випробування. Поки відбулося тільки три запуски Starship у космос, але два з них були повністю невдалими, а під час третього корабель не зміг приземлитися, як уже писав Фокус. У компанії SpaceX заявили, що в травні цього року має відбутися четвертий тестовий політ, під час якого має все ж відбутися успішне приземлення Starship.

Корабель Dragon уже є ветераном польотів у космос, адже з його допомогою NASA здійснило 42 польоти на МКС, щоб доставити туди астронавтів і вантажі Фото: SpaceX

Політ на орбіту

Першим пунктом у списку пропонованих SpaceX місій для космічних туристів є політ на навколоземну орбіту на висоту від 300 до 500 км. Протягом 3-6 днів від двох до чотирьох пасажирів корабля Dragon здійснюватимуть повний обліт Землі кожні півтори години. При цьому туристи зможуть отримати насолоду від спостереження за космосом і Землею за допомогою великого панорамного вікна корабля.

корабель Starship розрахований на міжпланетні польоти і поки що проходять його випробування Фото: SpaceX

Політ на МКС

Далі SpaceX пропонує туристам полетіти на МКС і ця місія триватиме 10 днів. На орбітальній станції можна буде провести певні наукові дослідження.

Політ на Місяць

Третім у списку космічних подорожей є політ на Місяць для 12 туристів на борту корабля Starship. Місія триватиме 7 днів і при цьому пасажири подолають відстань 384 400 км до природного супутника Землі. Важливо сказати, що місія передбачає обліт Місяця, а не висадку на його поверхню. Точної дати початку цих польотів немає.

Третім у списку космічних подорожей є політ на Місяць для 12 туристів на борту корабля Starship Фото: NASA

Політ на Марс

Але найцікавішою, напевно, є четверта запланована туристична місія SpaceX. Це політ на Марс. Жодних подробиць про цей політ немає. На сайті компанії зазначено, що доба на Червоній планеті триває на 37 хвилин довше, ніж на Землі, гравітація становить лише 38% земної, і те, що відстань до Марса — 225 млн км. Хоча забронювати місця на кораблі Starship вже можна, також, як і у випадку з Місяцем, невідомо, коли почнуться такі подорожі. Але, як уже писав Фокус, раніше цього року Ілон Маск заявив, що Starship зможе опинитися на Марсі вже через 5 років.

Але найцікавішою, напевно, є четверта запланована туристична місія SpaceX. Це політ на Марс. Жодних подробиць про цей політ немає Фото: NASA

Найголовніше, що компанія SpaceX ще не назвала вартість квитків на майбутні польоти в космос. Водночас, згідно з повідомленням NASA, космічне агентство заплатило в середньому за одне місце на кораблях SpaceX за 70 завершених і запланованих місій 55,4 млн доларів.

Також Фокус писав про те, що космічний апарат Solar Orbiter показав, як насправді виглядає Сонце. Апарат вловив на камеру такі неймовірні деталі, як корональний мох, спікули і корональний дощ.