Еще один адский год. Прошлый апрель официально признан самым жарким в истории (фото)

Земля установила очередной температурный рекорд — прошлый месяц стал 11-м подряд невероятно жарким месяцем.

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Человечество больше не пугают климатическим кризисом, который обрушится на планету в будущем — ученые прямо заявляют, что он уже здесь и последствия будут удручающими. Прошлый год официально признали самым жарким в истории и предупредили, что 2024, вероятно, побьет его рекорд, пишет Daily Mail.

Подтверждением этого прогноза стал апрель 2024 года — прошлый месяц официально признали самым жарким апрелем в истории: глобальная температура на 0,67°C превысила средние показатели. Более того апрель стал 11 месяцем подряд в череде самых жарких периодов.

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Данные Службы ЕС по изменению климата Copernicus свидетельствуют о том, что прошлый месяц был теплее, чем любой предыдущий апрель за всю историю наблюдений. Исследователи считают, что повышение приземной температуры воздуха было связано с рекордным уровнем парниковых газов в атмосфере Земли, а также с Эль-Ниньо, который все еще господствует в Тихом океане и влияет на погоду по всему земному шару.

Температура приземного воздуха в апреле составила 15,03°C Фото: Copernicus

Известно, что глобальные средние температуры, как правило, повышаются во время Эль-Ниньо, поскольку более теплая вода распространяется все дальше и остается ближе к поверхности. В результате в атмосферу планеты выделяется больше тепла, создавая более влажный и теплый воздух.

Результаты наблюдений показывают, что температура приземного воздуха за месяц составила 15,03°С, что на 0,67°С выше среднего показателя за апрель в период с 1991 по 2020 годы, а также на 0,14°С выше предыдущего максимума, установленного в апреле 2016 года.

Средняя глобальная температура за последние 12 месяцев, с мая 2023 года по апрель 2024 года Фото: Copernicus

Исследователи также отмечают, что средняя глобальная температура за последние 12 месяцев, с мая 2023 по апрель 2024 года, является самой высокой за всю историю наблюдений — на 1,61°C выше периода 1850-1900 годов. Отметим, что этот показатель используется в качестве эталона для доиндустриальных уровней.

В Европе, которая нагревается быстрее всего на Земле из-за антропогенного изменения климата, температура в апреле 2024 года была на 1,49°C выше среднего показателя. В результате прошлый месяц стал вторым самым жарким периодом за всю историю наблюдений.

Средняя глобальная температура поверхности моря за пределами полярных регионов составила 21,04°C Фото: Copernicus

Не лучше ситуация и в океане. Средняя глобальная температура поверхности моря за пределами полярных регионов составила 21,04°C, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений. Ученые также отмечают, что прошлый апрель стал 13-м месяцем подряд, когда температура поверхности моря была самой высокой за всю историю наблюдений.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали самый жаркий период на планете.