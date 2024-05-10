Первая в своем роде. Ученые разработали нечто, способное поглотить парниковые газы на Земле

Исследователи синтезировали новый тип пористого материала, который можно использовать для улавливания углекислого газа и других парниковых соединений.

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Климатический кризис навис над планетой: 2023 год официально признан самым жарким на Земле, а прошлый апрель стал 11-м подряд рекордно жарким месяцем. Ученые предупреждают, что эта тенденция сохранится и в нынешнем году нас, вероятно, ждут еще более высокие температуры, вызванные изменением климата. К счастью, ученые, похоже, придумали то, что может помочь, пишет Science Alert.

Команда исследователей из Великобритании и Китая синтезировала в лаборатории новый материал, который они назвали "клетка из клеток". По сути, ученым удалось создать совершенно новый тип пористого материала, уникальный по своей молекулярной природе, который можно использовать для улавливания углекислого газа и других парниковых газов.

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По словам старшего автора исследования, ученого-материаловеда из Университета Хериот-Ватт в Эдинбурге Марка Литтла, новый материал изготавливается в два этапа: в результате реакций сборка строительных блоков треугольной призмы в более крупные и симметричные тетраэдрические клетки приводит к созданию первой молекулярной структуры такого рода.

Авторы исследования уверяют, что новый материал с обилием полярных молекул способен притягивать и удерживать парниковые газы, например, углекислый газ. Более того, новая "клетка из клеток" демонстрирует превосходную стабильность в воде, что играет важную роль для использования технологии в промышленных условиях из потоков влажного газа. Литтл отмечает, что их с командой изобретение в дальнейшем поможет решить глобальные проблемы человечества, такие как улавливание и хранение парниковых газов.

Чтобы создать пористый материал, молекулы-предшественники с формой треугольной призмы собираются в более крупные структуры, похожие на клетки Фото: Nature Synthesis

Ученые провели лабораторные эксперименты и подтвердили, что новый материал обладает свойствами высокого поглощения гексафторида серы (SF6), являющимся одним из наиболее мощных парниковых газов. Однако ученые признают, что потребуются более масштабные испытания.

Отметим, что углекислый газ задерживается в земной атмосфере на срок от 5 до 200 лет, в то время как SF6 может храниться от 800 до 3200 лет. Уровни гексафторида серы в атмосфере Земли действительно намного ниже углекислого газа, однако чрезвычайно долгий срок хранения делает его наиболее мощным парниковым газом.

В условиях климатического кризиса, удаление большого количества SF6 и CO2 из атмосферы Земли и предотвращение его попадания туда является одной из основных задач человечества, чтобы сдержать изменение климата. Предыдущие оценки показали, что нам необходимо ежегодно извлекать около 20 миллиардов тонн CO2, чтобы компенсировать выбросы углекислого газа, которые имеют тенденцию к увеличению. Однако на данный момент нам удается удалить лишь около 2 миллиардов тонн углерода в год, что чрезвычайно мало.

Авторы исследования предполагают, что их новый синтезированный материал можно использовать не только для поглощения парниковых газов, но также и для удаления токсичных парниковых газов из воздуха, например, летучие органические соединения.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали самый жаркий период на планете.