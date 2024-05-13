Голая богиня улеглась на небе: каким видели Млечный Путь в Древнем Египте

Исследователи связали рукав Млечного Пути с образом древнеегипетской богини.

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Новое исследование показало захватывающую связь между древнеегипетской богиней и Млечным Путем, пишет Phys.org.

Ученые постепенно создают карту египетской астрономии. К примеру, бог Сах или "царь звезд" был связан с созвездием Ориона, а воплощением древнеегипетской богини неба Сопдет считалась звезда Сириус. Вместо большого ковша созвездия Большой медведицы, древние египтяне видели копыто быка. Вот только название Млечного Пути и его связь с египетской культурой долгое время оставались загадкой.

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Некоторые ученые предполагали, что Млечный Путь мог быть связан с древнеегипетской богиней неба Нут. Согласно легенде, эта богиня проглатывала солнце на закате, и рожала его снова на рассвете. Но попытки сопоставить различные части тела Нут с Млечным Путем никак не удавались.

Авторы нового исследования сопоставили древние тексты из священных книг египтян с тем, как в их время должен был выглядеть Млечный Путь.

В "Книге Нут" подробно описана ее роль в солнечном цикле. Эти записи были найдены в нескольких памятника и папирусах, а самая древняя версия этой книги датируется около 3 тыс. лет назад. В них сопоставляется голова и пах богини Нут с западным и восточным горизонтами соответственно. В древних текстах также отмечается, что богиня проглатывала не только солнце, но и несколько "деканальных" звезд, который использовались для определения времени в ночное время.

Исследователи пришли к выводу, что голова и пах древнеегипетской богини должны быть прижаты к горизонту, чтобы она могла рожать и проглатывать вышеупомянутые звезды, когда они восходили и заходили в течение ночи. Это означает, что тело богини никак не могло соответствовать рукаву Млечного Пути, который видели в ночном небе древние египтяне.

Но возможная связь богини Нут с Млечным Путем все же была найдена, она касалась ее рук. В "Книге Нут" говорится, что ее правая рука лежала на северо-западе, а левая – на юго-востоке под углом 45 градусов, относительно ее тела. Моделирование ночного неба показало, что именно такая ориентация соответствовала расположению Млечного Пути зимой в Древнем Египте.

Исследователи полагают, что Млечный Путь, для древних египтян, не являлся физическим проявлением всего тела богини, а скорее, только ее отдельных частей. К примеру, зимой рукав Млечного Пути ассоциировался с руками Нут, а летом – обрисовывал ее позвоночник. Нут часто изображалась на фресках гробниц и погребальных папирусах в виде обнаженной женщины с выгнутой спиной – изображение, напоминающее арку Млечного Пути.

В древних текстах Нут также изображается в образе коровы, бегемота и стервятника, что по мнению древних египтян, должно было подчеркнуть ее материнские качества.

Также есть записи, в которых Нут описывается как лестница или протянутая рука, которая помогает умершим подниматься на небо в загробную жизнь. Многие культуры по всему миру рассматривали Млечный Путь, как дорогу духов.

Напомним, ученые раскрыли новые подробности о саркофагах древних египтян. Новейшие технологии визуализации использовали для "цифрового раскрытия" древнеегипетских медных саркофагов, запечатанных более 1 500 лет.