Гола богиня вляглася на небі: яким бачили Чумацький Шлях у Стародавньому Єгипті

Дослідники пов'язали рукав Чумацького Шляху з образом давньоєгипетської богині.

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Нове дослідження показало захопливий зв'язок між давньоєгипетською богинею і Чумацьким Шляхом, пише Phys.org.

Учені поступово створюють карту єгипетської астрономії. Приміром, бог Сах або "цар зірок" був пов'язаний із сузір'ям Оріона, а втіленням давньоєгипетської богині неба Сопдет вважалася зірка Сіріус. Замість великого ковша сузір'я Великої ведмедиці, стародавні єгиптяни бачили копито бика. Ось тільки назва Чумацького Шляху і його зв'язок з єгипетською культурою довгий час залишалися загадкою.

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Деякі вчені припускали, що Чумацький Шлях міг бути пов'язаний з давньоєгипетською богинею неба Нут. Згідно з легендою, ця богиня проковтувала сонце на заході сонця, і народжувала його знову на світанку. Але спроби зіставити різні частини тіла Нут з Чумацьким Шляхом ніяк не вдавалися.

Автори нового дослідження зіставили стародавні тексти зі священних книг єгиптян із тим, який у їхній час мав вигляд Чумацький Шлях.

У "Книзі Нут" докладно описано її роль у сонячному циклі. Ці записи були знайдені в кількох пам'ятниках і папірусах, а найдавніша версія цієї книги датується близько 3 тис. років тому. У них зіставляється голова і пах богині Нут із західним і східним горизонтами відповідно. У стародавніх текстах також зазначається, що богиня проковтувала не тільки сонце, а й кілька "деканальних" зірок, які використовувалися для визначення часу в нічний час.

Дослідники дійшли висновку, що голова і пах давньоєгипетської богині мали бути притиснуті до горизонту, щоб вона могла народжувати й проковтувати вищезгадані зорі, коли вони сходили й заходили протягом ночі. Це означає, що тіло богині ніяк не могло відповідати рукаву Чумацького Шляху, який бачили в нічному небі стародавні єгиптяни.

Але можливий зв'язок богині Нут з Чумацьким Шляхом все ж таки був знайдений, він стосувався її рук. У "Книзі Нут" говориться, що її права рука лежала на північному заході, а ліва — на південному сході під кутом 45 градусів відносно її тіла. Моделювання нічного неба показало, що саме така орієнтація відповідала розташуванню Чумацького Шляху взимку в Стародавньому Єгипті.

Дослідники вважають, що Чумацький Шлях для стародавніх єгиптян не був фізичним проявом усього тіла богині, а скоріше, тільки її окремих частин. Наприклад, взимку рукав Чумацького Шляху асоціювався з руками Нут, а влітку — змальовував її хребет. Нут часто зображувалася на фресках гробниць і похоронних папірусах у вигляді оголеної жінки з вигнутою спиною — зображення, що нагадує арку Чумацького Шляху.

У стародавніх текстах Нут також зображують в образі корови, бегемота і стерв'ятника, що, на думку стародавніх єгиптян, мало підкреслити її материнські якості.

Також є записи, в яких Нут описується як сходи або простягнута рука, яка допомагає померлим підійматися на небо в загробне життя. Багато культур по всьому світу розглядали Чумацький Шлях, як дорогу духів.

Нагадаємо, вчені розкрили нові подробиці про саркофаги стародавніх єгиптян. Новітні технології візуалізації використали для "цифрового розкриття" давньоєгипетських мідних саркофагів, запечатаних понад 1 500 років.