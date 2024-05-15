Такого еще не было в этом цикле: Солнце взорвалось самой мощной вспышкой класса Х8 (видео)

С 2019 года астрономы не фиксировали таких мощных извержений на нашей звезде, которые оказывают негативное воздействие на Землю.

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Уже ставшее печально знаменитым огромное солнечное пятно AR3664 создало вспышку невероятной мощности. Она относится к классу Х8.7 и это самое сильное извержение на Солнце начиная с 2019 года, когда начался текущий 25-й солнечный цикл, пишет Space.

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Астрономы из Центра прогнозирования космической погоды, США, с помощью спутника GOES-16 и аппарата Solar Dynamic Observatory 14 мая зафиксировали появление на Солнце сильнейшей вспышки класса Х8.7. Она возникла в том же регионе скопления солнечных пятен AR3664, где на прошлой неделе в течение нескольких дней возникали вспышки класса Х, которые являются самыми сильными из возможных на Солнце.

Уже ставшее печально знаменитым огромное солнечное пятно AR3664 создало вспышку невероятной мощности. Она относится к классу Х8.7 и это самое сильное извержение на Солнце начиная с 2019 года Фото: NASA

До этого, как уже писал Фокус, данное солнечное пятно произвело 10 мая вспышку класса Х5.8, что спровоцировало кратковременное отключение радиосвязи в некоторых регионах планеты. На этот раз стало известно, что подобное произошло в Австралии и в Восточной Азии. Также это пятно, как писал Фокус, ответственно за появление солнечной радиационной бури на Земле.

Важно отметить, что вспышка класса Х8.7 была третьей в серии колоссальных извержений на Солнце, произошедших с небольшими перерывами во вторник, 14 мая. Перед этим появились вспышки класса Х1.7 и Х1.3.

Важно отметить, что вспышка класса Х8.7 была третьей в серии колоссальных извержений на Солнце, произошедших с небольшими перерывами во вторник, 14 мая. Перед этим появились вспышки класса Х1.7 и Х1.3 Фото: NASA

По словам ученых, в нынешнем 25-м солнечном цикле, который начался в 2019 году, еще не было вспышек мощнее класса Х8.7. Солнечный цикл длится примерно 11 лет. В начале цикла солнечная активность растет и достигает своего пика в середине этого периода активности Солнца, а затем снова идет на спад. Считается, что пик активности Солнца скоро наступит, а потому вспышки самого мощного класса Х становятся обычным явлением.

По словам ученых, в нынешнем 25-м солнечном цикле, который начался в 2019 году, еще не было вспышек мощнее класса Х8.7

Солнечные вспышки представляют собой выбросы энергии и рентгеновского и ультрафиолетового излучения, которые в случае направленности на Землю достигают нашей планеты за считанные минуты. В зависимости от мощности вспышки разделяют на 5 классов, самым мощным из которых является класс Х. Цифры, которые стоят после буквы, означают относительную мощность вспышки. Если у классов М, С, В, А (по мере уменьшения мощности вспышек) сила извержений обозначается цифрами от 1 до 10, то у вспышек класса Х, нет никаких ограничений, а потому они быть, например, и класса Х11 и Х15

Несмотря на то на Солнце возникала настолько сильная вспышка, ученые не ожидают появление на Земле геомагнитной бури и ярких полярных сияний, как это было на прошлой неделе. Дело в том, что выброшенная в космос плазма, так называемый корональный выброс массы, которая стала спутником вспышки, пролетит мимо Земли. Просто солнечное пятно AR3664 уже переместилось на поверхности Солнца таким образом, что любой поток плазмы не может ударить по нашей планете. К тому же подобные удары плазмы по Земле приводят к нарушениям работы энергосистем и спутников связи.

Что касается полярных сияний, то они часто имеют разный цвет. Хотя в основном эти явления имеют зеленый оттенок. Фокус уже писал о том, почему у полярных сияний меняется цвет и как они вообще возникают на Земле.