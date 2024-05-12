Новая угроза для Земли. На Солнце возникли самые мощные взрывы: какие последствия (видео)

В огромном регионе солнечных пятен продолжают возникать вспышки самого мощного класса и это еще не конец.

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Космический аппарат NASA Solar Dynamics Observatory запечатлел появление на Солнце сразу двух самых мощных извержений на Солнце, которые по своей силе превысили уровень предыдущих подобных событий на этой неделе. Прогнозируется появление геомагнитной бури и ярких полярных сияний даже в умеренных широтах, пишет Space.

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В огромном регионе солнечных пятен под названием AR3664, который уже по размерам в 17 раз больше Земли, продолжают возникать вспышки самого мощного класса Х. Космический аппарат NASA зафиксировал появление вспышек класса Х5.8 и Х1.5.

Вспышка класса Х5.8 появилась в пятницу, 10 мая в 21:23 по восточному североамериканскому времени (в Украине это было уже 4:23, суббота, 11 мая). Извержение класса Х1.5 возникло через несколько часов, а именно в 7:44 по восточному североамериканскому времени в субботу 11 мая (14:44 по Киеву).

В огромном регионе солнечных пятен под названием AR3664, который уже по размерам в 17 раз больше Земли, продолжают возникать вспышки самого мощного класса Х. Космический аппарат NASA зафиксировал появление вспышек класса Х5.8 и Х1.5 Фото: NASA

Вспышки Х-класса является самыми сильными извержения энергии и излучения, которые может создать Солнце. Когда излучение за считанные минуты достигает Земли, то происходит временное отключение радиосвязи. Это произошло и в этот раз, когда в некоторых регионах планеты была зафиксирована частичная или полная потеря высокочастотных радиосигналов.

Хотя солнечные вспышки могут длиться от нескольких минут до нескольких часов, настолько высокий уровень этих извержений ученые видят не так часто. Но на этой неделе на Солнце уже произошла серия самых мощных взрывов, которые к тому же сопровождались корональными выбросами массы. Это выбросы являются намагниченной плазмой и достигают Земли за 2-3 дня. Когда плазма сталкивается с магнитным полем нашей планеты, то возникают геомагнитные бури. Также солнечные частицы проникают в атмосферу Земли и это приводит к появлению полярных сияний. Но вспышки класса Х провоцируют появление полярных сияний даже в умеренных широтах. Также в это время на Земле могут происходить сбои в работе электросетей, систем GPS и спутников связи на орбите.

По словам ученых, в регионе солнечных пятен 3664 возможно появление новых самых мощных вспышек в воскресенье, 12 мая и в понедельник, 13 мая. После этого активность этого региона должна снизиться.

Во время двух последних извержений на Солнце класса Х в космос был выброшен огромный поток плазмы. Таким образом ученые прогнозируют возникновение на Земле сильной геомагнитной бури в ближайшие дни. Буря может накрыть Землю уже в понедельник, 13 мая или же во вторник, 14 мая. Негативное воздействие на нашу планету может ощущаться и следующие после вторника дни.

Как уже писал Фокус, 9 мая, в вышеуказанном регионе солнечных пятен появилась вспышка класса Х2.2, которая сопровождалась корональным выбросом массы. В результате солнечная плазма ударила по Земле 11 мая и, как уже писал Фокус, жители Украины могли наблюдать красочное полярное сияние в вечернем небе.

Нет ничего необычного в том, что активность Солнца значительно увеличилась и наблюдаются почти каждый день вспышки класса Х. Дело в том, что Солнце возможно уже вступило в фазу своей самой высокой активности под названием солнечный максимум, которая бывает примерно в середине солнечного цикла, продолжающегося 11 лет. Текущий солнечный цикл начался 5 лет назад. Но ученые узнают о том, наступил ли солнечный максимум или нет, только через несколько месяцев.