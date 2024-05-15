В NASA приняли важное решение, определившее дальнейшую судьбу марсохода Curiosity (фото)

Марсоход NASA продолжает исследовать остатки возможной древней реки на Красной планете.

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Марсоход Curiosity сейчас занимается исследованием кратера Гейл, где как предполагается, находилась в далеком прошлом река. Ученые приняли важное решение, которое повлияло на дальнейшее исследование марсоходом покрытой камнями марсианской местности, пишет Space.

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В течение прошлого месяца марсоход Curiosity проводил изучение Gediz Vallis, канала, который по мнению ученых, может быть остатком древней марсианской реки.

На прошлой неделе марсоход NASA достиг северной стороны хребта Pinnacle Ridge, части каменной стены, нависающей над Gediz Vallis. Фактически, после того как Curiosity прошел для этого по неровной местности, он обнаружил, что южная сторона хребта пригодна для дальнейшего перемещения.

Это оставило ученых из NASA перед выбором: нужно ли продолжать запланированный курс и двигаться дальше по Gediz Vallis, пока марсоход не достигнет точки, где сможет ее пересечь? Или же следует отвлечься и изучить южную сторону Pinnacle Ridge?

Если бы марсоход остался на Pinnacle Ridge, это позволило бы ученым лучше изучить камни в этой местности. Предполагается, что они были подвержены влиянию текущей воды и в них можно найти ценную информацию о далеком прошлом Марса. С другой стороны, камни на южной стороне хребта могли бы рассказать ученым мало о том, чего они еще не заметили, глядя на северную сторону хребта.

В течение прошлого месяца марсоход Curiosity проводил изучение Gediz Vallis, канала, который по мнению ученых, может быть остатком древней марсианской реки Фото: NASA

Между тем, перемещение по Gediz Vallis, могло позволить им исследовать другие части кратера Гейл. Но отъезд из Pinnacle Ridge мог означать, что будет потеряна уникальная возможность узнать больше о древней воде на Марсе.

У ученых было всего несколько часов для принятия решения о дальнейшей судьбе марсохода Curiosity, то есть о его дальнейшем маршруте.

В итоге ученые решили направить марсоход дальше, чтобы он продолжил движение по Gediz Vallis. По словам исследователей, приборы Curiosity проведут химические измерения горных пород непосредственно под колесами марсохода. Затем он продолжит свой путь.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили 12 мая новый околоземный астероид, а уже 14 мая он пролетел над Землей ближе, чем находятся спутники. Небольшой астероид пролетел на расстоянии 18,5 тысяч км от нашей планеты, а это на 50% ближе, чем находятся спутники на геостационарной орбите.

Также Фокус писал о появлении на Солнце самого сильного извержения за последние 5 лет. Это была вспышка класса Х8.7, которая спровоцировала отключение радиосвязи на Земле. Но ученые считают, что она не приведет к появлению геомагнитной бури, ведь место появления вспышки уже отвернулось от Земли, а значит выброшенная плазма пролетит мимо нашей планеты.