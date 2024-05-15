Прикидываются кем-то другим. Крохотные "тигры" отпугивают летучих мышей с помощью ультразвука

Исследователи нашли доказательства того, что жуки-тигры используют ультразвуковую мимикрию, чтобы отражать атаки хищных летучих мышей.

Related video

Летучие мыши являются основными хищниками ночных летающих насекомых. В результате их жертвы разработали своего рода систему раннего предупреждения: уши некоторых видов настроены на высокочастотную эхолокацию летучих мышей. Ученые уже обнаружили минимум шесть отрядов насекомых, в том числе мотыльков, сверчков, жуков и кузнечиков, которые развили уши, способные улавливать ультразвук, пишет PHYS.org.

В новом исследовании ученые обнаружили, что жуки-тигры пошли еще дальше: когда они слышат рядом летучую мышь, они реагируют собственным ультразвуковым сигналом, и последние 30 лет никто не знает, почему. По словам ведущего автора исследования Харлана Гофа, в своей работе они с коллегами, похоже, нашли ответ.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Жуки-тигры — единственная известная науке группа жуков, которые производят ультразвук в ответ на хищничество летучих мышей. На первом этапе исследования ученые сосредоточились на том, чтобы проверить, действительно ли жуки-тигры издают ультразвуковой сигнал в ответ на импульсы летучих мышей.

Команда провела два лета в пустынях южной Аризоны и собрали для изучения 20 различных видов тигровых жуков. Результаты показали, что 7 видов реагировали на атаки летучих мышей, слегка поворачивая надкрылья назад — в результате задние крылья ударялись о задние края надкрылий, издавая хлопки. Для человеческого уха это звучит как слабое жужжание, однако летучие мыши услышат этот звук четко и громко.

На втором этапе исследования ученые попытались выяснить, зачем жуки реагируют ультразвуковыми импульсами. Например, некоторые мотыльки могут заблокировать эхолот летучих мышей, издав несколько коротких и быстрых щелчков. Однако эта возможность быстро была исключена для тигровых жуков — они производят слишком простой ультразвук.

Следующая теория ученых предполагала, что жуки используют ультразвук, чтобы предупредить летучих мышей о том, что они вредны, как это, например, делают многие мотыльки. Отметим, что жуки производят бензальдегид и цианистый водород в качестве защитных химических веществ.

Команда провела эксперимент, в рамках которого скормила 94 тигровых жука большим бурым летучим мышам, поедающим множество насекомых, однако отдают предпочтение жукам. Результаты показали, что 90 жуков были съедены полностью, двое — частично, а еще двое — полностью отвергнуты. Таким образом ученые исключили теорию о том, что жуки предупреждают летучих мышей об угрозе.

У ученых осталась лишь одна теория — подобно некоторым бабочкам, защищающимся от летучих мышей ультразвуком, несмотря на то, что они приятны им на вкус. Ученые полагают, что эти бабочки пытаются обмануть летучих мышей, акустически имитируя ультразвуковые сигналы действительно ядовитых видов моли. Команда предположила, что тигровые жуки могут использовать ту же стратегию.

Команда сравнила записи ультразвукового исследования тигровых жуков, собранные ранее, с записями тигровых бабочек, уже имеющихся в базе. Проанализировав ультразвуковые сигналы, они обнаружили явное совпадение и ответ на свой вопрос. Тигровые жуки, у которых нет химической защиты от летучих мышей, производят ультразвук, имитируя тигровую моль, губительную для летучих мышей.

Авторы исследования подозревают, что в мире природы существуют еще более неоткрытые примеры ультразвуковой мимикрии, а потому планируют продолжить работу.

Ранее Фокус писал о том, какие жуки самые сильные и тяжелые в мире: поднимают вес в 850 раз больше собственного тела.