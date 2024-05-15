Прикидаються кимось іншим. Крихітні "тигри" відлякують кажанів за допомогою ультразвуку

Дослідники знайшли докази того, що жуки-тигри використовують ультразвукову мімікрію, щоб відбивати атаки хижих кажанів.

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Кажани є основними хижаками нічних комах, що літають. У результаті їхні жертви розробили свого роду систему раннього попередження: вуха деяких видів налаштовані на високочастотну ехолокацію кажанів. Учені вже виявили щонайменше шість загонів комах, зокрема метеликів, цвіркунів, жуків і коників, які розвинули вуха, здатні вловлювати ультразвук, пише PHYS.org.

У новому дослідженні вчені виявили, що жуки-тигри пішли ще далі: коли вони чують поруч кажана, вони реагують власним ультразвуковим сигналом, і останні 30 років ніхто не знає, чому. За словами провідного автора дослідження Гарлана Гофа, у своїй роботі вони з колегами, схоже, знайшли відповідь.

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Жуки-тигри — єдина відома науці група жуків, які виробляють ультразвук у відповідь на хижацтво кажанів. На першому етапі дослідження вчені зосередилися на тому, щоб перевірити, чи дійсно жуки-тигри видають ультразвуковий сигнал у відповідь на імпульси кажанів.

Команда провела два літа в пустелях південної Аризони та зібрала для вивчення 20 різних видів тигрових жуків. Результати показали, що 7 видів реагували на атаки кажанів, злегка повертаючи надкрила назад — унаслідок цього задні крила вдарялися об задні краї надкрил, видаючи ляск. Для людського вуха це звучить як слабке дзижчання, проте кажани почують цей звук чітко та голосно.

На другому етапі дослідження вчені спробували з'ясувати, навіщо жуки реагують ультразвуковими імпульсами. Наприклад, деякі метелики можуть заблокувати ехолот кажанів, видавши кілька коротких і швидких клацань. Однак ця можливість швидко була виключена для тигрових жуків — вони виробляють занадто простий ультразвук.

Наступна теорія вчених припускала, що жуки використовують ультразвук, щоб попередити кажанів про те, що вони шкідливі, як це, наприклад, роблять багато метеликів. Зазначимо, що жуки виробляють бензальдегід і ціанистий водень як захисні хімічні речовини.

Команда провела експеримент, у межах якого згодувала 94 тигрових жуків великим бурим кажанам, які поїдають безліч комах, проте віддають перевагу жукам. Результати показали, що 90 жуків були з'їдені повністю, двоє — частково, а ще двоє — повністю відкинуті. Так вчені виключили теорію про те, що жуки попереджають кажанів про загрозу.

У вчених залишилася лише одна теорія — подібно до деяких метеликів, які захищаються від кажанів ультразвуком, попри те, що вони приємні тим на смак. Учені вважають, що ці метелики намагаються обдурити кажанів, акустично імітуючи ультразвукові сигнали дійсно отруйних видів молі. Команда припустила, що тигрові жуки можуть використовувати ту ж стратегію.

Команда порівняла записи ультразвукового дослідження тигрових жуків, зібраних раніше, із записами тигрових метеликів, уже наявних у базі. Проаналізувавши ультразвукові сигнали, вони виявили явний збіг і відповідь на своє запитання. Тигрові жуки, у яких немає хімічного захисту від кажанів, виробляють ультразвук, імітуючи тигрову міль, згубну для кажанів.

Автори дослідження підозрюють, що у світі природи існують ще прихованіші приклади ультразвукової мімікрії, а тому планують продовжити роботу.

Раніше Фокус писав про те, які жуки найсильніші та найважчі у світі: підіймають вагу, що у 850 разів більша за власне тіло.