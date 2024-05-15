Старые шрамы Земли напоминают о себе: почему 10% землетрясений происходят далеко от границ плит

Исследователи до сих пор не знают, чем могут быть вызваны подземные толчки в регионах вдали от границ плит, но у них появилось несколько теорий.

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Принято считать, что землетрясения происходят вблизи границ тектонических плит, и это действительно так в 90% случаев. Однако в оставшихся 10% подземные толчки могут возникать в, казалось бы, неожиданных местах — в тысячах километров от границ ближайшего разлома. Ученые до сих пор не знают, чем вызваны подобные землетрясения, однако теперь у них есть несколько теорий, пишет Live Science.

Одно из таких необычных землетрясений произошло зимой 1811 года недалеко от Нового Мадрида (штат Миссури, США). Несмотря на то, что регион находится в тысячах километров от границы плит, здесь произошло землетрясение магнитудой от 7,2 до 8,2, вызвав серию мощных афтершоков, также известных как Ново-Мадридские толчки 1811-1812 годов. Почему же это происходит?

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Как формируются землетрясения

По словам геофизика из Центра наук о Земле Индийского института науки в Бангалоре Аттрии Гош, обычные землетрясения формируются вдоль пограничных линий. Именно в этих областях происходит основная масса подземных толчков, так как недра Земли, а именно мантия, перемещают тектонические плиты планеты, заставляя их сталкиваться и разделяться.

Трещины между плитами, известные как разломы, на самом деле хрупкие, а потому на слабых точках накапливается напряжение. В результате плиты могут ломаться, вызывая дрожь планеты.

Неправильные землетрясения

Но время от времени в центре тектонической плиты также могут происходить сотрясения, ученые называют их "внутренними землетрясениями". Увы, по словам геофизика из Университета Мемфиса Кристин Пауэлл, мы до сих пор не знаем, почему это происходит, однако у ученых есть несколько теорий.

Одна из теорий состоит в том, что внутренние землетрясения на самом деле могут быть вызваны старыми ледниками. Исследование 2001 года предположило, что около 20 000 лет назад большая часть Северной Америки была покрыта гигантским ледяным покровом, следовательно, земля значительно отягощалась. По мере таяния ледникового покрова земля медленно поднималась, поэтому землетрясения могут быть результатом этого изменения. Увы, по словам Гош, эта теория имеет весьма скудные доказательства.

Другая теория заключается в том, что внутренние землетрясения происходят вокруг старых разломов внутри тектонических плит. История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет, за это время земная кора множество раз соединялась и раскалывалась, в результате чего на "теле планеты остались шрамы". По словам Гоша, когда силы распространяются внутрь плит и создают слишком большую нагрузку на эти старые разломы, они могут реактивироваться.

Сложный состав земной коры и недр также может быть одним из факторов. Порой остатки древних каменных плит застревают в середине плиты, что вызывает ее нестабильность. Трубы с горячими жидкостями могут увеличить давление, что приведет к движению поверхности планеты, сказал Пауэлл.

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