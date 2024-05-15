Старі шрами Землі нагадують про себе: чому 10% землетрусів відбуваються далеко від кордонів плит

Дослідники досі не знають, чим можуть бути викликані підземні поштовхи в регіонах далеко від кордонів плит, але у них з'явилося кілька теорій.

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Заведено вважати, що землетруси відбуваються поблизу кордонів тектонічних плит, і це дійсно так у 90% випадків. Однак у решті 10% підземні поштовхи можуть виникати в, здавалося б, несподіваних місцях — за тисячі кілометрів від кордонів найближчого розлому. Вчені досі не знають, чим викликані подібні землетруси, проте тепер у них є кілька теорій, пише Live Science.

Один із таких незвичайних землетрусів стався взимку 1811 року недалеко від Нового Мадрида (штат Міссурі, США). Попри те, що регіон розташований за тисячі кілометрів від кордону плит, тут стався землетрус магнітудою від 7,2 до 8,2, спричинивши серію потужних афтершоків, також відомих як Ново-Мадридські поштовхи 1811-1812 років. Чому ж це відбувається?

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Як формуються землетруси

За словами геофізика з Центру наук про Землю Індійського інституту науки в Бангалорі Аттрії Гош, звичайні землетруси формуються вздовж прикордонних ліній. Саме в цих областях відбувається основна маса підземних поштовхів, оскільки надра Землі, а саме мантія, переміщують тектонічні плити планети, змушуючи їх стикатися та розділятися.

Тріщини між плитами, відомі як розломи, насправді крихкі, а тому на слабких точках накопичується напруга. У результаті плити можуть ламатися, спричиняючи тремтіння планети.

Неправильні землетруси

Але час від часу в центрі тектонічної плити також можуть відбуватися струси, учені називають їх "внутрішніми землетрусами". На жаль, за словами геофізикині з Університету Мемфіса Крістін Павелл, ми досі не знаємо, чому це відбувається, проте дослідники мають кілька теорій.

Одна з теорій полягає в тому, що внутрішні землетруси насправді можуть бути спричинені старими льодовиками. Дослідження 2001 року припустило, що близько 20 000 років тому більша частина Північної Америки була вкрита гігантським крижаним покривом, отже, земля значно обтяжувалася. У міру танення льодовикового покриву земля повільно підіймалася, тому землетруси можуть бути результатом цієї зміни. На жаль, за словами Гош, ця теорія має вельми мізерні докази.

Інша теорія полягає в тому, що внутрішні землетруси відбуваються навколо старих розломів усередині тектонічних плит. Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років, за цей час земна кора безліч разів з'єднувалася та розколювалася, унаслідок чого на "тілі планети залишилися шрами". За словами Гоша, коли сили поширюються всередину плит і створюють занадто велике навантаження на ці старі розломи, вони можуть реактивуватися.

Складний склад земної кори та надр також може бути одним із чинників. Часом залишки стародавніх кам'яних плит застряють у середині плити, що викликає її нестабільність. Труби з гарячими рідинами можуть збільшити тиск, що призведе до руху поверхні планети, сказала Павелл.

Раніше Фокус писав про те, що таємничі згустки в надрах Землі породжують землетруси та виверження: як вони з'явилися.