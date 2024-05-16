Спорный вопрос. Ученые рассказали, кто самый быстрый пловец в мировом океане

Исследователи рассказали, кто из морских обитателей способен развивать невероятную скорость и как долго он может ее поддерживать.

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Океан покрывает большую часть поверхности Земли и является домом для множества существ. В океанском мире, где морские обитатели охотятся друг на друга, нужно обладать навыками защиты или же быть очень быстрым. Исследователи рассказали, кто в океане является самым быстрым из всех, пишет IFLScience.

Самым быстрым видом из всех обитателей морей считаются рыбы-парусники (Istiophorus), однако ученые теперь сомневаются, что это на самом деле так. Рыбы-парусники прекрасно приспособлены к плаванию на невероятной скорости в поисках добычи: взрослые особи могут достигать трех метров от хвоста до клюва и обладают огромным спинным плавником, напоминающим парус, за что они и получили свое название.

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Два вида парусников составляют род Istiophorus: атлантический парусник (I. albicans) и индо-тихоокеанский парусник (I. Platypterus). Нет сомнений, что парусники являются одними из самых быстрых существ в океане, но ученые полагают, что у них есть конкуренты.

В 1940-х годах ученые провели исследование и обнаружили, что парусники способны развивать скорость до 30 м/с, то есть 108 км/час. Однако другое исследование 2015 года показало, что результаты, вероятно, были преувеличены. Новые оценки показали, что парусники способны развивать скорость около 36 км/час.

Маловероятно, что рыбы-парусники способны долго поддерживать подобную скорость. Ученые полагают, что невероятные скорости достигаются на коротких промежутках времени во время охоты. Большую же часть времени такие крупные хищные рыбы имеют тенденцию двигаться со скоростью, сравнимой со средней скоростью ходьбы человека.

По данным команды из Массачусетского университета, парусники ускоряются с силой перегрузки 1,79 G. Если бы рыба сохраняла такую скорость всего пару секунд, это было бы эквивалентно скорости 125,5 км/час. При этом ученые обнаружили, что в океане есть тот, кто способен двигаться быстрее. Исследование показало, что голубой тунец ускоряется до 3,27 G, что в 1,8 раза превышает рекорд парусника. Впрочем, ученые признают, что в этом исследовании речь идет лишь о всплесках скорости и до сих пор неясно, как долго рыбы сохраняют такую активность.

Если говорить о суше, то тут все намного проще. Беспрекословным победителем по скорости движения является гепард, способный двигаться со скоростью 112 км/час. Однако исследование 2012 года показало, что эта скорость может быть слегка преувеличена, команда обнаружила, что максимальная скорость гепарда составляет 98 км/час.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили один из самых быстрых объектов в нашей галактике.