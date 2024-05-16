Спірне питання. Учені розповіли, хто найшвидший плавець у світовому океані

Дослідники розповіли, хто з морських мешканців здатний розвивати неймовірну швидкість і як довго він може її підтримувати.

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Океан вкриває більшу частину поверхні Землі і є домом для безлічі істот. В океанському світі, де морські мешканці полюють один на одного, потрібно володіти навичками захисту або ж бути дуже швидким. Дослідники розповіли, хто в океані є найшвидшим з усіх, пише IFLScience.

Найшвидшим видом з усіх мешканців морів вважаються риби-вітрильники (Istiophorus), проте вчені тепер сумніваються, що це насправді так. Риби-вітрильники прекрасно пристосовані до плавання з неймовірною швидкістю в пошуках здобичі: дорослі особини можуть досягати трьох метрів від хвоста до дзьоба і володіють величезним спинним плавцем, що нагадує вітрило, за що вони й отримали свою назву.

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Два види вітрильників складають рід Istiophorus: атлантичний вітрильник (I. albicans) та індо-тихоокеанський вітрильник (I. Platypterus). Немає сумнівів, що вітрильники є одними з найшвидших істот в океані, але вчені вважають, що у них є конкуренти.

У 1940-х роках учені провели дослідження і виявили, що вітрильники здатні розвивати швидкість до 30 м/с, тобто 108 км/год. Однак інше дослідження 2015 року показало, що результати, ймовірно, були перебільшені. Нові оцінки показали, що вітрильники здатні розвивати швидкість близько 36 км/год.

Малоймовірно, що риби-вітрильники здатні довго підтримувати таку швидкість. Вчені вважають, що неймовірні швидкості досягаються на коротких проміжках часу під час полювання. Більшу ж частину часу такі великі хижі риби мають тенденцію рухатися зі швидкістю, яку можна порівняти із середньою швидкістю ходьби людини.

За даними команди з Массачусетського університету, вітрильники прискорюються із силою перевантаження 1,79 G. Якби риба зберігала таку швидкість лише кілька секунд, це було б еквівалентно швидкості 125,5 км/год. При цьому вчені виявили, що в океані є той, хто здатний рухатися швидше. Дослідження показало, що блакитний тунець прискорюється до 3,27 G, що в 1,8 раза перевищує рекорд вітрильника. Утім, учені визнають, що в цьому дослідженні йдеться лише про сплески швидкості й досі неясно, як довго риби зберігають таку активність.

Якщо говорити про сушу, то тут все набагато простіше. Беззаперечним переможцем за швидкістю руху є гепард, здатний рухатися зі швидкістю 112 км/год. Однак дослідження 2012 року показало, що ця швидкість може бути злегка перебільшена, команда виявила, що максимальна швидкість гепарда становить 98 км/год.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили один з найшвидших об'єктів у нашій галактиці.