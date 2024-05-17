Гонщик пустоши. Гигантский кальмар использует "фары", чтобы ослепить жертву (видео)
Исследователям удалось записать на видео, как тихоокеанский кальмар своими огромными "фарами" слепит жертву, прежде чем напасть на нее.
Океан покрывает более 70% поверхности нашей планеты, а его самые глубокие части являются домом для самых огромных, необычных и весьма хищных животных. Например, примерно в 1000 метров ниже поверхности, где условия близки к кромешной тьме, огромный "гонщик" буквально слепит жертву "фарами" прежде чем атаковать, пишет BBC.
Речь идет об огромных кальмарах Дана (Taningia danae), у которых есть все необходимые инструменты высшего хищника, обитающего в океане, в том числе и пара ярких "фар", также известных как фотофоры — органы, реагирующие на смесь веществ с кислородом, излучая свет. Фактически они являются классическим примером биолюминесценции.
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В новом исследовании команде из Университета Западной Австралии (UWA) только что удалось заснять потрясающее видео, на котором видно редкого кальмара в режиме атаки во время исследовательского круиза в Тихом океане.
По словам автора исследования, профессора Алана Джеймисона, большая часть знаний, которая сегодня есть у науки, увы, получена в результате выбрасывания на берег или когда кальмара случайно ловят траловыми сетями. Порой ученым везет достать кальмаров из содержимого желудков китов. Однако все это слишком мало рассказывает о повседневной жизни кальмаров, а лишь говорит об их биологии.
В новом исследовании ученым удалось заснять поведение гигантского кальмара Дана в его естественной среде обитания. Известно, что представители этого вида могут достигать около 2 метров в длину, а также обладают самыми большими фотофорами в животном мире — они достигают размера лимона.
Видео было снято камерами свободного падения, прикрепленными к раме с наживкой, которой служил кусок филе скумбрии. Авторы исследования отмечают, что камеры "падали" в океан со скоростью около 60 метров в минуту, когда их атаковал кальмар.
По словам соавтора исследования, доктора Хизер Стюарт, на видео можно увидеть, как мембраны, покрывающие фотофоры, открываются и закрываются, чтобы включать и выключать свет. Внутренняя часть рук кальмара покрыта смертоносными крючками и теперь мы можем относительно представить то, каково быть его жертвой.
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