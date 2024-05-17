Гонщик пустоши. Гигантский кальмар использует "фары", чтобы ослепить жертву (видео)

Исследователям удалось записать на видео, как тихоокеанский кальмар своими огромными "фарами" слепит жертву, прежде чем напасть на нее.

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Океан покрывает более 70% поверхности нашей планеты, а его самые глубокие части являются домом для самых огромных, необычных и весьма хищных животных. Например, примерно в 1000 метров ниже поверхности, где условия близки к кромешной тьме, огромный "гонщик" буквально слепит жертву "фарами" прежде чем атаковать, пишет BBC.

Речь идет об огромных кальмарах Дана (Taningia danae), у которых есть все необходимые инструменты высшего хищника, обитающего в океане, в том числе и пара ярких "фар", также известных как фотофоры — органы, реагирующие на смесь веществ с кислородом, излучая свет. Фактически они являются классическим примером биолюминесценции.

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В новом исследовании команде из Университета Западной Австралии (UWA) только что удалось заснять потрясающее видео, на котором видно редкого кальмара в режиме атаки во время исследовательского круиза в Тихом океане.

По словам автора исследования, профессора Алана Джеймисона, большая часть знаний, которая сегодня есть у науки, увы, получена в результате выбрасывания на берег или когда кальмара случайно ловят траловыми сетями. Порой ученым везет достать кальмаров из содержимого желудков китов. Однако все это слишком мало рассказывает о повседневной жизни кальмаров, а лишь говорит об их биологии.

В новом исследовании ученым удалось заснять поведение гигантского кальмара Дана в его естественной среде обитания. Известно, что представители этого вида могут достигать около 2 метров в длину, а также обладают самыми большими фотофорами в животном мире — они достигают размера лимона.

Видео было снято камерами свободного падения, прикрепленными к раме с наживкой, которой служил кусок филе скумбрии. Авторы исследования отмечают, что камеры "падали" в океан со скоростью около 60 метров в минуту, когда их атаковал кальмар.

По словам соавтора исследования, доктора Хизер Стюарт, на видео можно увидеть, как мембраны, покрывающие фотофоры, открываются и закрываются, чтобы включать и выключать свет. Внутренняя часть рук кальмара покрыта смертоносными крючками и теперь мы можем относительно представить то, каково быть его жертвой.

Ранее Фокус писал о том, что в океане покоится древний вампир, павший с добычей в руках: слишком увлекся трапезой.