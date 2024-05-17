Старая дверь оказалась ценным артефактом: никто не ожидал таких результатов реставрации (фото)

Недавно двери из башни Святого Иоанна в Дуврском замке отдали на реставрацию. Оказалось, что она на самом деле является ценным историческим артефактом.

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На вершине средневековой башни Святого Иоанна в Дуврском замке в Англии историки наткнулись на обветренные деревянные двери, которые скрывали в себе сокровищницу историй времен французских революционных войн. Эта дверь скрывала под слоем краски более 50 сложных изображений, вырезанных английскими солдатами в 1790-х годах, пишет Guardian.

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Среди резных изображений — парусный корабль, стилизованный крест и девять изображений повешенных, один из которых имеет характерную двугорбую шляпу, что может символизировать Наполеона Бонапарта.

Фото: Jim Holden/English Heritage

Недавние реставрационные работы открыли скрытые резьбы на дверях, что вызвало восхищение у историков. Пол Паттисон из "Английского наследия" отметил важность этой находки, которая демонстрирует жизнь обычных людей среди хаоса войны.

Вероятно, английские солдаты скучали, пока несли караул в башне и, чтобы отвлечься, они вырезали на дверях различные изображения. Девять повешенных, вероятно, вырезали разные лица.

Что касается парусника, то это точная резьба одномачтового корабля, похожего на те, которые использовал Королевский флот. Крест и чаша, вырезанные рядом, могли символизировать святое причастие.

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Эта находка вскоре будет выставлена в Дуврском замке, в рамках проекта "Дувр в осаде". Эта выставка будет посвящена средневековым и грузинским конфликтам, связанным с замком.

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