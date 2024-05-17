Старі двері виявилися цінним артефактом: ніхто не очікував таких результатів реставрації (фото)

Нещодавно двері з вежі Святого Іоанна у Дуврському замку віддали на реставрацію. Виявилося, що вони насправді є цінним історичним артефактом.

Related video

На вершині середньовічної вежі Святого Іоанна у Дуврському замку в Англії історики натрапили на обвітрені дерев'яні двері, що приховували в собі скарбницю історій часів французьких революційних воєн. Ці двері приховували під шаром фарби понад 50 складних зображень, вирізаних англійськими солдатами у 1790-х роках, пише Guardian.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Серед різьблених зображень — вітрильний корабель, стилізований хрест та дев'ять зображень повішених, один із яких має характерний двогорбий капелюх, що може символізувати Наполеона Бонапарта.

Фото: Jim Holden/English Heritage

Нещодавні реставраційні роботи відкрили приховані різьблення на дверях, що викликало захоплення у істориків. Пол Паттисон з "Англійської спадщини" наголосив на важливості цієї знахідки, яка демонструє життя звичайних людей серед хаосу війни.

Ймовірно, англійські солдати нудьгували, поки несли варту у вежі та, щоб відволіктися, вони вирізьблювали на дверях різні зображення. Дев'ять повішеників, ймовірно, вирізали різні особи.

Щодо вітрильника, то це точне різьблення однощоглового корабля, схожого до тих, які використовував Королівський флот. Хрест та чаша, вирізані поряд, могли символізувати святе причастя.

Важливо

Лежали під тенісним кортом: під час розкопок Вишеградського замку знайшли унікальні руїни (фото)

Ця знахідка незабаром буде виставлена в Дуврському замку, в рамках проєкту "Дувр в облозі". Ця виставка буде присвячена середньовічним та грузинським конфліктам, пов'язаним з замком.

Раніше Фокус писав, чим насправді є камінь бажань зі столиці Хетської імперії.

А також ми розповідали про першу у своєму роді споруду, яку виявили албанські археологи.