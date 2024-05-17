Нашли на территории музея: археологи раскопали казарму времен Войны за независимость США

Место казарм обнаружили во время археологических раскопок, необходимых для строительства спортивного комплекса. С тех пор планы спортивного комплекса изменили, чтобы защитить территорию казарм площадью 3-4 гектара.

Related video

Археологи в Вирджинии, США, раскопали остатки военной казармы времен Войны за независимость США. Среди находок ученые нашли кирпич из дымохода и мушкетные пули со следами укусов солдат, пишет MilitaryTimes.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Открытие сделано на территории Колониального Вильямсбурга, музея живой истории, который воспроизводит жизнь столицы британской колонии Вирджиния XVIII века. Согласно историческим картам и документам, между 1776 и 1777 годами в этом месте была построена казарма для размещения континентальной армии, которая в то время воевала с британцами. Эта казарма могла вместить до 2 000 солдат и 100 лошадей.

Важно

Старая дверь оказалась ценным артефактом: никто не ожидал таких результатов реставрации (фото)

Война за независимость США началась в 1775 году, и считается, что эти казармы были разрушены в 1781 году британскими войсками во главе с генералом лордом Чарльзом Корнуоллисом. Его армия приближалась к битве при Йорктауне, решающей битве, в которой британцы понесли значительные потери и в конце концов капитулировали. Война официально завершилась в 1783 году.

Место казарм обнаружили во время археологических раскопок, необходимых для строительства спортивного комплекса. С тех пор планы спортивного комплекса изменили, чтобы защитить территорию казарм площадью 3-4 гектара.

Во время первых раскопок прошлым летом археологи нашли основания дымоходов и раскопали такие предметы, как военная пряжка и свинцовые мушкетные пули со следами зубов. Солдаты жевали эти мушкетные пули, потому, что они имели сладкий вкус.

Ранее Фокус писал, чем на самом деле является камень желаний из столицы Хеттской империи.

А также мы рассказывали о первом в своем роде сооружении, которое обнаружили албанские археологи.